Ведущая "Светской жизни" каждый вечер проводит в тренировочном зале.

После отдыха в Турции: Осадчая показала, как борется с лишними килограммами instagram.com/kosadcha

Известная украинская телезвезда и бывшая модель Катя Осадчая, которая уже 15 лет ведет проект “Светская жизнь“, поделилась с подписчиками фотографией из спортзала. 36-летняя знаменитость показала, как держит себя в форме на отдыхе в Турции.

Читай также: “Кусочек рая“: Катя Осадчая в бикини показала, как развлекается с мужем в Турции

Так, в аккаунте Осадчей появился кадр, где она в белой майке и черных мини-шортах занимается на велотренажере. Свои волосы Катя собрала в хвост. В описании к свежему фото ведущая призналась, что посещает каждый вечер тренировку, чтобы не набрать лишние килограммы во время отпуска.

“Вмій їсти - вмій відпрацьовувати :) не набрати кілограми на відпочинку майже неможливо, відпрацьовувати всі вечері треба в залі 😅“, - написала Катя.

Катя Осадчая на тренировке Скриншот

Напомним, ранее Катя Осадчая показала фото с сыном от бывшего мужа-политика.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​