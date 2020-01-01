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После отдыха в Турции: Осадчая показала, как борется с лишними килограммами

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Ведущая "Светской жизни" каждый вечер проводит в тренировочном зале.
После отдыха в Турции: Осадчая показала, как борется с лишними килограммами
После отдыха в Турции: Осадчая показала, как борется с лишними килограммами
instagram.com/kosadcha

Известная украинская телезвезда и бывшая модель Катя Осадчая, которая уже 15 лет ведет проект “Светская жизнь“, поделилась с подписчиками фотографией из спортзала. 36-летняя знаменитость показала, как держит себя в форме на отдыхе в Турции.

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Так, в аккаунте Осадчей появился кадр, где она в белой майке и черных мини-шортах занимается на велотренажере. Свои волосы Катя собрала в хвост. В описании к свежему фото ведущая призналась, что посещает каждый вечер тренировку, чтобы не набрать лишние килограммы во время отпуска.

“Вмій їсти - вмій відпрацьовувати :) не набрати кілограми на відпочинку майже неможливо, відпрацьовувати всі вечері треба в залі 😅“, - написала Катя.

Катя Осадчая на тренировке
Катя Осадчая на тренировке
Скриншот

Напомним, ранее Катя Осадчая показала фото с сыном от бывшего мужа-политика.

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Теги: Катя Осадчая
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Источник: Ivоna bigmir)net

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