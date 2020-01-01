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Ева Лонгория запостила эффектное селфи в купальнике

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Исполнительница роли Габриэль Солис в сериале “Отчаянные домохозяйки“ показала фото с отдыха.
Ева Лонгория запостила эффектное селфи в купальнике
Ева Лонгория запостила эффектное селфи в купальнике
instagram.com/evalongoria

Американская актриса и продюсер мексиканского происхождения Ева Лонгория, наиболее известна по роли Габриэль Солис в сериале “Отчаянные домохозяйки“, восхитила подписчиков стройной фигурой.

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На своей странице в Инстаграм 45-летняя телезвезда опубликовала фото, где она предстала в пляжном наряде. Артистка запостила селфи в сдельном черном купальнике с экстремальным декольте.

Свежую фотографию Лонгория решила оставить без подписи, лишь добавила эможди в виде сердечек.

Ева Лонгория в купальнике
Ева Лонгория в купальнике
Скриншот

Напомним, ранее Ева Лонгория трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы.

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Теги: Ева Лонгория, Отчаянные домохозяйки
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Источник: Ivоna bigmir)net

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