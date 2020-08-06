Обнаженная Надя Дорофеева показала, как нежится на солнце

Участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева запостила пикантное фото.

Участница популярной украинской группы “Время и Стекло“, певица Надя Дорофеева взбудоражила Сеть новой фотографией на своей странице в Инстаграм.

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Так, несколько часов назад звезда опубликовала фото, где она загорает на солнце. Надя запечатлена в шляпе с разноцветной веревкой и множеством сережек. Судя по всему, Дорофеева решила понежится топлес на шезлонге во дворе своего дома.

“Лета так осталось мало 😔“, - грустно подписала снимок артистка.

Надя Дорофеева показала, как нежится на солнце Скриншот

Напомним, ранее Надя Дорофеева прокомментировала слухи о беременности.

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