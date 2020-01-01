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DZIDZIO усыпал деньгами главную площадь Львова

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Михаил Хома исполнил зажигательный хит прямо на площади Рынок.
DZIDZIO усыпал деньгами главную площадь Львова
DZIDZIO усыпал деньгами главную площадь Львова
Пресс-служба

Популярный артист DZIDZIO удивил публику неожиданным появлением в центре Львова. Артист под свой зажигательный хит представил, как проходит утро миллионера.

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DZIDZIO исполнил песню «Я міліонер» прямо на площади Рынок. Жители и гости города не смогли пройти мимо фантастического действа.

DZIDZIO усыпал деньгами главную площадь Львова
DZIDZIO усыпал деньгами главную площадь Львова
Пресс-служба

Артист в полосатой пижаме позировал на белоснежной кровати, после чего пустился в пляс у щедро накрытого вкусностями стола. Апогеем действа стал денежный дождь, который «вызвал» певец. Компанию DZIDZIO в этой истории составили в не менее ярких образах артисты шоу-балета «Freedom». Выступление артиста в центре Львова состоялось не случайно – это были съемки праздничного концерта «З Днем народження, Україно!», который покажут на канале «Украина» 24 августа в 20:00.

DZIDZIO охотно делал селфи со зрителями, приглашал присоединиться к его импровизированной вечеринке и не уставал искрометно шутить.

DZIDZIO усыпал деньгами главную площадь Львова
DZIDZIO усыпал деньгами главную площадь Львова
Пресс-служба

Сам певец заверил, что выступление в центре Львова заставило его немного поволноваться.

«Все прошло отлично, импровизация – это мое. Я больше всего стеснялся выступать именно во Львове, ведь я приехал домой, где все меня знают, как Михаила, который может спеть и гимн, и веселую песню, которая поднимет настроение в любой ситуации. Я родился в маленьком селе во Львовской области, и Львов всегда был для меня центром, куда нужно было ехать, чтобы брать пример. Львов – это маленький город с глубокими корнями», – рассказал DZIDZIO на съемочной площадке канала «Украина».

DZIDZIO усыпал деньгами главную площадь Львова
DZIDZIO усыпал деньгами главную площадь Львова
Пресс-служба

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Как сообщалось ранее, шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Уже состоялись съемки выступлений Сергея Бабкина, Верки Сердючки, Веры Брежневой и MONATIK, NK | Настя Каменских, Павла Зиброва, Олега Винника, Тины Кароль, Michelle Andrade, Александра Пономарева, Макса Барских, Оли Поляковой, TAYANNA, групп MOZGI и KADNAY. Кто еще из звезд примет участие в шоу канала «Украина» – станет известно совсем скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.

Напомним, ранее жена Dzidzio рассказала, ревнует ли супруга к Оле Цибульской.

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Теги: Dzidzio, Михаил Хома
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Источник: Ivоna bigmir)net

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