Соблазнительная Тина Кунаки засветила идеальные формы в бикини

Молодая жена Венсана Касселя Тина Кунаки похвасталась снимком с отдыха в Греции.

Жена известного актера Венсана Касселя, французская модель Тина Кунаки продолжает радовать своих подписчиков откровенными фотографиями.

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Так, недавно на странице 23-летней красотки в Инстаграм появился снимок с отдыха модели на греческом острове Миконос, что находится в в Эгейском море. На пикантном снимке Кунаки предстала в бикини голубого цвета. Автором кадра выступила подруга Тины - фотограф Морган Лэй.

Ранее мы писали, что в Сети раскритиковали фото без ретуши экс-жены Касселя Моники Белуччи.

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