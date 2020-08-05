Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Соблазнительная Тина Кунаки засветила идеальные формы в бикини

Комментариев: 0
Молодая жена Венсана Касселя Тина Кунаки похвасталась снимком с отдыха в Греции.
Соблазнительная Тина Кунаки засветила идеальные формы в бикини
Соблазнительная Тина Кунаки засветила идеальные формы в бикини
instagram.com/tinakunakey

Жена известного актера Венсана Касселя, французская модель Тина Кунаки продолжает радовать своих подписчиков откровенными фотографиями.

Читай также: Экс-муж Моники Белуччи показал, как проводит время с дочками

Так, недавно на странице 23-летней красотки в Инстаграм появился снимок с отдыха модели на греческом острове Миконос, что находится в в Эгейском море. На пикантном снимке Кунаки предстала в бикини голубого цвета. Автором кадра выступила подруга Тины - фотограф Морган Лэй.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@morganelay pour changer

Допис, поширений TINA KUNAKEY (@tinakunakey)

Ранее мы писали, что в Сети раскритиковали фото без ретуши экс-жены Касселя Моники Белуччи.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram

Поделись:
Теги: Тина Кунаки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь