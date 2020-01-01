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Бывший муж Меган Фокс потроллил романтическое фото экс-жены с новым бойфрендом

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Звезда "Трансформеров" Меган Фокс запостила пикантное фото с рэпером Machine Gun Kelly.
Бывший муж Меган Фокс потроллил романтическое фото экс-жены с новым бойфрендом
Бывший муж Меган Фокс потроллил романтическое фото экс-жены с новым бойфрендом
Getty Images

Известная американская актриса и фотомодель Меган Фокс уже не скрывает роман с американским рэпером Machine Gun Kelly, настоящее имя которого Колсон Бэйкер.

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Так, на днях на странице 34-летней кинозвезды появилось интимное фото с 30-летним новым бойфрендом. На черно-белом снимке влюбленные запечатлены в банных полотенцах с мокрыми волосами.

“Невероятно красивый мальчик ... Мое сердце - твое 🔪 ♥ ️🔪“, - подписала совместное фото Фокс.

Меган Фокс с новым бойфрендом
Меган Фокс с новым бойфрендом
Скриншот

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Позже на интимный снимок бывшей жены с новым возлюбленным отреагировал экс-супруг Меган, звезда сериала “Беверли-Хиллз, 90210“, американский актер Брайан Остин Грин. 47-летний артист решил потроллить Меган и напомнить ей, что ее сердце должно принадлежать детям.

В своем аккаунте Грин опубликовал снимки трех сыновей от экс-жены Фокс и старшего сына от отношений с актрисой Ванессой Марсел.

“Невероятно красивые мальчики ... Мое сердце принадлежит вам“, - подписал кадры Брайан Остин.

Брайан Остин Грин потроллил экс-жену Меган Фокс
Брайан Остин Грин потроллил экс-жену Меган Фокс
Скриншот

Брайан Остин Грин потроллил экс-жену Меган Фокс
Брайан Остин Грин потроллил экс-жену Меган Фокс
Скриншот

Брайан Остин Грин потроллил экс-жену Меган Фокс
Брайан Остин Грин потроллил экс-жену Меган Фокс
Скриншот

Брайан Остин Грин потроллил экс-жену Меган Фокс
Брайан Остин Грин потроллил экс-жену Меган Фокс
Скриншот

Ранее СМИ приписали Брайану Остину Грину роман сразу с двумя девушками.

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Теги: Меган Фокс, Machine Gun Kelly, Брайан Остин Грин
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Источник: Ivоna bigmir)net

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