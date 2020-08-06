"Сочная фигура": Настя Каменских похвасталась похудевшим телом в купальнике
Одна из самых популярных звезд украинского шоубиза, певица Настя Каменских (NK) в очередной раз порадовала подписчиков пикантной фотографией.
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На своей странице в Инстаграм 33-летняя знаменитость поделилась утренним кадром в купальнике. На этот раз NK выбрала сдельный наряд белого цвета со шнуровкой в зоне декольте. Волосы Насти распущены, а на ее лице нет косметики.
“Один взгляд говорит намного больше, чем тысяча слов 😌🥰“, - подписала снимок Каменских на испанском языке.
Пользователи Сети отметили, что певица отлично выглядит:
- Такая ты сочная!🔥🔥🔥
- Красотка Белла...😍🔥♥️
- Просто нереально красивая😍🔥
- Как всегда красиво!!!😍🔥👏
- Ох, чарівна🌸
- Секси
- Wooooow 😻🙈🔥 la mas hermosa siempre! Самая красивая всегда! Привет из Мексики! 😻🙈🤗🤗🤗
Напомним, ранее Каменских показала постройневшую фигуру с неожиданного ракурса.
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