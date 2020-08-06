"Сочная фигура": Настя Каменских похвасталась похудевшим телом в купальнике

Певица Настя Каменских поделилась утренним фото в купальнике.

Одна из самых популярных звезд украинского шоубиза, певица Настя Каменских (NK) в очередной раз порадовала подписчиков пикантной фотографией.

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На своей странице в Инстаграм 33-летняя знаменитость поделилась утренним кадром в купальнике. На этот раз NK выбрала сдельный наряд белого цвета со шнуровкой в зоне декольте. Волосы Насти распущены, а на ее лице нет косметики.

“Один взгляд говорит намного больше, чем тысяча слов 😌🥰“, - подписала снимок Каменских на испанском языке.

Пользователи Сети отметили, что певица отлично выглядит:

Такая ты сочная!🔥🔥🔥

Красотка Белла...😍🔥♥️

Просто нереально красивая😍🔥

Как всегда красиво!!!😍🔥👏

Ох, чарівна🌸

Секси

Wooooow 😻🙈🔥 la mas hermosa siempre! Самая красивая всегда! Привет из Мексики! 😻🙈🤗🤗🤗

Напомним, ранее Каменских показала постройневшую фигуру с неожиданного ракурса.

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