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Как романтично: Екатерина Кухар в белоснежном платье позировала в объятиях мужа

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Балерина Екатерина Кухар очаровала Сеть свежими кадрами с мужем Александром Стояновым.
Как романтично: Екатерина Кухар в белоснежном платье позировала в объятиях мужа
Как романтично: Екатерина Кухар в белоснежном платье позировала в объятиях мужа
instagram.com/stoianov_aleksandr

Судья проекта “Танцы со звездами“ и прима-балерина Екатерина Кухар поделилась с поклонниками милыми фотографиями со своим супругом, артистом балета Александром Стояновым. Звезда запостила кадры с празднования дня рождения певицы Натальи Могилевской.

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Так, на странице Кухар в Инстаграм появилось два снимка, где она запечатлена в длинном платье белого цвета, а Александр предстал в белой рубашке и синих брюках. Звездные супруги позируют в объятиях друг друга в одном из столичных ресторанов.

В описании к свежим кадрам Екатерина написала, что ничто так не украшает женщину, как любовь ее мужчины. Кроме того, балерина призналась, что у нее с мужем возник спор, какое фото получилось лучше.

“Самая лучшая косметика - это любовь! ... И любящий муж!😉 А по поводу фото у нас со @stoianov_aleksandr 😈 возник спор: первое или второе? Я за первое! А он соответственно......))) 1 or 2? Чья правда, рассудите?!“, - написала Кухар.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов
Екатерина Кухар и Александр Стоянов
Скриншот

Екатерина Кухар и Александр Стоянов
Екатерина Кухар и Александр Стоянов
Скриншот

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Сам Стоянов в своем аккаунте опубликовал лишь одно понравившиеся фото и добавил в описании, что не только женщина “расцветает“ рядом с достойным мужчиной, но и сам мужчина становиться лучше рядом с любящей избранницей.

“А пока моя жена определяется с фото, я выставлю то, которое нравится мне!😎 Говорят, что женщины расцветают при наличии рядом достойного мужчины!💪🏻 Готов поспорить, мужчины тоже становятся лучше, когда рядом с ними любимая женщина!❤️“, - написал Александр.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов
Екатерина Кухар и Александр Стоянов
Скриншот

Напомним, ранее Оля Полякова отличилась на дне рождения Натальи Могилевской.

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Теги: Екатерина Кухар, Александр Стоянов
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Источник: Ivоna bigmir)net

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