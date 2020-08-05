Стройная Катя Осадчая поделилась соблазнительным фото с отдыха в Турции

Ведущая "Світского життя" Катя Осадчая в купальнике занялась паддлбордингом.

Известная украинская ведущая и бывшая модель Катя Осадчая, которая уже 15 лет является звездой проекта “Світське життя“, в очередной раз похвасталась перед подписчиками стройным телом.

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Так, на своей странице в Instagram знаменитость разместила фотографии, где она позировала в черном купальнике, который состоял с топа с длинными рукавами и бикини. На снимках Осадчая, которая сейчас с мужем и сыновьями отдыхает в Турции, показала, как осваивает паддлбординг.

“На зустріч пригодам 😇“, - подписала соблазнительные кадры ведущая.

Напомним, ранее Катя Осадчая показала фото с сыном от бывшего мужа-политика.

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