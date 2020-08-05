Стройная Катя Осадчая поделилась соблазнительным фото с отдыха в Турции
Известная украинская ведущая и бывшая модель Катя Осадчая, которая уже 15 лет является звездой проекта “Світське життя“, в очередной раз похвасталась перед подписчиками стройным телом.
Читай также: “Девочка в любом возрасте!“: Полякова показала архивные фото с мамой
Так, на своей странице в Instagram знаменитость разместила фотографии, где она позировала в черном купальнике, который состоял с топа с длинными рукавами и бикини. На снимках Осадчая, которая сейчас с мужем и сыновьями отдыхает в Турции, показала, как осваивает паддлбординг.
“На зустріч пригодам 😇“, - подписала соблазнительные кадры ведущая.
Напомним, ранее Катя Осадчая показала фото с сыном от бывшего мужа-политика.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил
https://www.youtube.com/wat ch?v=vUaA5tNleX0