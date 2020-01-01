"Девочка в любом возрасте!": Полякова показала архивные фото с мамой
В среду, 5 августа, одна из самых популярных певиц Украины Оля Полякова поделилась с поклонниками радостным событием. Сегодня ее мама Светлана отмечает день рождения.
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По случаю праздника артистка решила опубликовать редкие фотографии из семейного альбома. Так, на странице Поляковой в Инстаграм можно увидеть, как современными снимки с именинницей, так и кадры из детства и юности Оли.
На одном из фото Светлана держит маленькую Олю на руках. Судя по подписи, снимок был сделан, когда будущей певице был 1 год и 7 месяцев. Еще на одном кадре Полякова запечатлена в школьном возрасте.
“Моя прекрасная любимая мамочка! С днём рождения!!!! Какая же ты красивая , добрая, фея, как же мне повезло, что именно ты, дала мне жизнь, за что благодарю тебя неистово! Хочу что бы ты была здорова, энергична, что бы твоё тело и разум служили тебе исправно, будь счастлива моя девочка, а ты именно девочка, в любом возрасте! Хочу что бы ты была рядом до моего 100 летия))“, - трогательно поздравила маму Оля.
Напомним, ранее Оля Полякова рассекретила свой вес и длину ног.
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