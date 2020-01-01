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Натали Портман поделилась редким фото со свадьбы с Бенжаменом Мильпье

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Звездные супруги Натали Портман и Бенжамен Мильпье отмечают восьмую годовщину свадьбы.
Натали Портман поделилась редким фото со свадьбы с Бенжаменом Мильпье
Натали Портман поделилась редким фото со свадьбы с Бенжаменом Мильпье
Getty Images

Всемирно известная американская актриса, кинорежиссер и продюсер израильского происхождения Натали Портман поделилась редкой фотографией из семейного альбома. Снимок звезда обнародовала по случаю восьмой годовщины свадьбы с танцовщиком и хореографом из Франции Бенжаменом Мильпье.

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Так, на своей странице в Инстаграм обладательница “Оскара“ за главную роль в фильме “Черный лебедь“ опубликовала архивный кадр, где она в цветочном венке и в скромном подвенечном платье от Rodarte танцует со своим возлюбленным.

“Все еще любимый партнер по танцам. 8 лет“, - подписала фото Натали.

Свадьба Натали Портман и Бенжамена Мильпье
Свадьба Натали Портман и Бенжамена Мильпье
Скриншот

Отметим, что Портман и Мильпье поженились 4 августа 2012 года. У супругов есть двое детей - 9-летним сын Алеф и 3-летняя дочь Амалия. 

Напомним, ранее Натали Портман впервые показала обоих детей на одном фото.

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Теги: Натали Портман
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Источник: Ivоna bigmir)net

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