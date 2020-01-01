Красотка Ирина Федишин засыпала Сеть пляжными фото

Певица Ирина Федишин поделилась снимками с отдыха в Болгарии.

Известная украинская певица Ирина Федишин, которая недавно отметила четырнадцатую годовщину свадьбы с мужем Виталием Човныком, продолжает делиться с поклонниками снимками с отдыха в Болгарии.

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Свою страницу в Инстаграм 33-летняя исполнительница буквально засыпала пляжными фотографиями, где она демонстрирует стройную и загоревшую фигуру в купальниках. Так, с собой в отпуск Ирина взяла желтое, красное, пестрое и белое с цветочным принтом бикини, а также розовый сдельный купальник.

“Не дуже люблю фотографуватися на відпочинку🙈! Але є один фотограф, який дуже любить мене фотографувати 😂 Не можу йому відмовити)))“, - подписала один из пикантных кадров Федишин.

Ирина Федишин в купальнике Скриншот

Ирина Федишин в купальнике Скриншот

Ирина Федишин в купальнике Скриншот

Ирина Федишин в купальнике Скриншот

Ирина Федишин в купальнике Скриншот

Ирина Федишин в купальнике Скриншот

Ирина Федишин в купальнике Скриншот

Ирина Федишин в купальнике Скриншот

Ирина Федишин в купальнике Скриншот

Ирина Федишин в купальнике Скриншот

Ирина Федишин в купальнике Скриншот

Ирина Федишин в купальнике Скриншот

Ирина Федишин в купальнике Скриншот

Напомним, ранее Ирина Федишин рассказала, в какой стране муж купил ей квартиру.

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