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Красотка Ирина Федишин засыпала Сеть пляжными фото

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Певица Ирина Федишин поделилась снимками с отдыха в Болгарии.
Красотка Ирина Федишин засыпала Сеть пляжными фото
Красотка Ирина Федишин засыпала Сеть пляжными фото
instagram.com/irynafedyshyn

Известная украинская певица Ирина Федишин, которая недавно отметила четырнадцатую годовщину свадьбы с мужем Виталием Човныком, продолжает делиться с поклонниками снимками с отдыха в Болгарии.

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Свою страницу в Инстаграм 33-летняя исполнительница буквально засыпала пляжными фотографиями, где она демонстрирует стройную и загоревшую фигуру в купальниках. Так, с собой в отпуск Ирина взяла желтое, красное, пестрое и белое с цветочным принтом бикини, а также розовый сдельный купальник.

“Не дуже люблю фотографуватися на відпочинку🙈! Але є один фотограф, який дуже любить мене фотографувати 😂 Не можу йому відмовити)))“, - подписала один из пикантных кадров Федишин.

Ирина Федишин в купальнике
Ирина Федишин в купальнике
Скриншот

Ирина Федишин в купальнике
Ирина Федишин в купальнике
Скриншот

Ирина Федишин в купальнике
Ирина Федишин в купальнике
Скриншот

Ирина Федишин в купальнике
Ирина Федишин в купальнике
Скриншот

Ирина Федишин в купальнике
Ирина Федишин в купальнике
Скриншот

Ирина Федишин в купальнике
Ирина Федишин в купальнике
Скриншот

Ирина Федишин в купальнике
Ирина Федишин в купальнике
Скриншот

Ирина Федишин в купальнике
Ирина Федишин в купальнике
Скриншот

Ирина Федишин в купальнике
Ирина Федишин в купальнике
Скриншот

Ирина Федишин в купальнике
Ирина Федишин в купальнике
Скриншот

Ирина Федишин в купальнике
Ирина Федишин в купальнике
Скриншот

Ирина Федишин в купальнике
Ирина Федишин в купальнике
Скриншот

Ирина Федишин в купальнике
Ирина Федишин в купальнике
Скриншот

Напомним, ранее Ирина Федишин рассказала, в какой стране муж купил ей квартиру.

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Теги: Ирина Федишин
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Источник: Ivоna bigmir)net

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