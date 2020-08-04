Украинские певицы MamaRika и Александра Зарицкая развеселили Сеть совместным роликом.

"Как мы вас пранканули?": MamaRika сняла забавный ролик с солисткой KAZKA instagram.com/mamarika_official

Украинская певица, участница “Фабрики звезд 3“ и звезда юмористического ситкома “Однажды в Одессе“ MamaRika продолжает радовать поклонников позитивными публикациями.

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Так, недавно артистка на своей странице в Инстаграм опубликовала совместное видео с вокалисткой популярной украинской группы KAZKA Александрой Зарицкой, которая на днях отметила 28-летие.

В ролике Саша в белом платье, черных ботинках и голубом берете исполняет песню “Проліски“. Позже выясняется, что это MamaRika пела свой хит за кадром, а Зарицкая только делала вид, что поет. В конце видео артистки вместе зажигательно станцевали. MamaRika предстала в разноцветном топе и джинсовых шортах.

“Як ми вас пранканули?😜Признавайтеся,відразу впізнали Мамкин голос? Кльово сьогодні потусили із Сашкою з @kazka.band! Всім Дон-дігі-Дон!🌸“, - подписала публикацию певица.

Напомним, ранее MamaRika опубликовала постельное фото с мужем.

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