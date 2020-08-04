Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Как мы вас пранканули?": MamaRika сняла забавный ролик с солисткой KAZKA

Комментариев: 1
Украинские певицы MamaRika и Александра Зарицкая развеселили Сеть совместным роликом.
"Как мы вас пранканули?": MamaRika сняла забавный ролик с солисткой KAZKA
"Как мы вас пранканули?": MamaRika сняла забавный ролик с солисткой KAZKA
instagram.com/mamarika_official

Украинская певица, участница “Фабрики звезд 3“ и звезда юмористического ситкома “Однажды в Одессе“ MamaRika продолжает радовать поклонников позитивными публикациями.

Читай также: “Взрывная блондинка“: Солистка KAZKA поразила новым образом

Так, недавно артистка на своей странице в Инстаграм опубликовала совместное видео с вокалисткой популярной украинской группы KAZKA Александрой Зарицкой, которая на днях отметила 28-летие.

В ролике Саша в белом платье, черных ботинках и голубом берете исполняет песню “Проліски“. Позже выясняется, что это MamaRika пела свой хит за кадром, а Зарицкая только делала вид, что поет. В конце видео артистки вместе зажигательно станцевали. MamaRika предстала в разноцветном топе и джинсовых шортах.

“Як ми вас пранканули?😜Признавайтеся,відразу впізнали Мамкин голос? Кльово сьогодні потусили із Сашкою з @kazka.band! Всім Дон-дігі-Дон!🌸“, - подписала публикацию певица.

Напомним, ранее MamaRika опубликовала постельное фото с мужем.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: MamaRika, Александра Зарицкая, KAZKA
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  05.08.2020, 11:52
Оценка:  0
гость
Наркоманки обдолбанные!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь