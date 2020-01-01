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Звезда "Квартала 95" Елена Кравец поделилась архивным фото с дочерью Марией

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Елена Кравец приняла участие в флешмобе #womensupportingwomen.
Звезда "Квартала 95" Елена Кравец поделилась архивным фото с дочерью Марией
Звезда "Квартала 95" Елена Кравец поделилась архивным фото с дочерью Марией
instagram.com/lennykravets

Украинская актриса, звезда “Студии Квартал 95“ и тренер “Лиги смеха“ Елена Кравец поделилась в Сети редкой фотографией из семейного альбома. 

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала черно-белое архивное фото со старшей дочерью Марией, которая в этом году окончила школу. На снимке Маша держит звездную маму под руку и прижимается к ней.

В описании к кадру Кравец оставила хештэг #womensupportingwomen, присоединившись к популярному челленджу в поддержку женщин. А также Елена процитировала мудрые слова своей мамы.

“Ми з моєю маленькою жінкою @ma_kravets сьогодні теж в рядах міжнародної ініціативи жіночої підтримки #womensupportingwomen. Моя мама колись давно сказала мені: “Доню, запам’ятай, жодне насильство не має виправдання. Тільки-но ти відчуєш його запах поруч із собою - збирай речі і йди звідти, де тебе принижують“. Це саме я кажу своїм дівчинкам, те саме хочу сказати всім жінкам у світі. Нехай лише фото залишаються чорно-білими, а життя грає барвами)“, - написала знаменитость.

Елена Кравец с дочерью Марией
Елена Кравец с дочерью Марией
Скриншот

Напомним, ранее Елена Кравец показала подросших двойняшек Катю и Ваню.

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Теги: Маша Кравец, Елена Кравец
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Источник: ivona)bigmir.net

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