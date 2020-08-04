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Максим Девизоров похудел на 10 кг ради роли во втором сезоне "Первых ласточек"

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Актер сериала Нового канала Максим Девизоров рассказал, на какие жертвы ему пришлось пойти ради нового образа.
Максим Девизоров похудел на 10 кг ради роли во втором сезоне "Первых ласточек"
Максим Девизоров похудел на 10 кг ради роли во втором сезоне "Первых ласточек"
Пресс-служба

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Любимые актеры в новых, совершенно неожиданных образах – именно таким будет появление Максима Девизорова, Таисии Щурук и Максима Самчика во втором сезоне “Первых ласточек“, который снимает Новый канал. Например, Максим Девизоров, который сыграл бэд боя Дэна в первом сезоне, похудел на 10 килограмм, чтобы сыграть нового персонажа.

– Я исключил из своего рациона углеводы, сладкое, перешел на белковое питание – в основном ем куриное филе и яйца. Вообще я стал фанатом куриных яиц – могу есть их и на завтрак, и на ужин, - смеется Максим. – Трижды в неделю я занимаюсь в спортивном зале – хожу на беговой дорожке под музыку и сериалы. Жиры горят!

Актеру нравится то, как он выглядит после похудения. Но не факт, что он продолжит держать себя в этой же форме после съемок “Первых ласточек“.

– Сначала похудение давалось мне нелегко, но была огромная мотивация. Так что у моего организма получилось перестроиться, и лишние килограммы все-таки ушли, - говорит Девизоров. – Но я все равно мечтаю о том дне, когда смогу устроить себе чит мил (плановое нарушение диеты, - прим. ред.). В планах уже гастротуры по Киеву, Львову и Праге!

Макс Девизоров до похудения
Макс Девизоров до похудения
Пресс-служба

Макс Девизоров после похудения
Макс Девизоров после похудения
Пресс-служба

Похудение – не единственное, на что Максим Девизоров пошел ради роли во втором сезоне “Первых ласточек“. Какие еще перемены коснулись его внешности, вы узнаете совсем скоро.

Ранее сообщалось, что Саша Рудинский отметил день рождения на съемках “Первых ласточек“.

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Теги: Максим Девизоров, Первые ласточки
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
русский  (аноним)  04.08.2020, 17:34
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Воткну ему в очко свою огромную xyилу, бля! Гы-гы-гы!
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