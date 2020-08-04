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KAMALIYA поздравила мужа-миллиардера с днем рождения необычным подарком

Комментариев: 4
Самая богатая певица Украины KAMALIYA рассказала, как отметила день рождения мужа Мохаммада Захура.
KAMALIYA поздравила мужа-миллиардера с днем рождения необычным подарком
KAMALIYA поздравила мужа-миллиардера с днем рождения необычным подарком
Пресс-служба

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На днях в семье самой богатой певицы Украины KAMALIYA был праздник: ее мужу Мохаммаду Захуру исполнилось 65 лет. Праздновать собирались на яхте, однако Захур изменил планы ради жены. Как раз в день его рождения исполнительница принимала участие в соревнованиях по конному спорту в городе Днепр. Поэтому юбилей день в день отметили достаточно скромно, но по-семейному.

KAMALIYA поздравила мужа-миллиардера с днем рождения необычным подарком
KAMALIYA поздравила мужа-миллиардера с днем рождения необычным подарком
Пресс-служба

- Отметили мы необычно, почти в конюшне! - улыбается KAMALIYA. - Я благодарна любимому за то, что в свой юбилей он приехал поддержать меня на важных соревнованиях всеукраинского масштаба! Я очень счастлива как женщина. Захур - лучший муж и папа на свете!

KAMALIYA поздравила мужа-миллиардера с днем рождения необычным подарком
KAMALIYA поздравила мужа-миллиардера с днем рождения необычным подарком
Пресс-служба

Певица призналась, что вместе с дочерьми подготовила для Мохаммада, ну, очень необычный подарок, который до сих пор остается для него интригой. Сейчас семья, наконец, отдыхает на яхте, как и собиралась предварительно. KAMALIYA даже объявила на своих страницах в социальных сетях конкурс среди фолловеров: тот, кто отгадает, что именно подарит исполнительница мужу, получит от нее персональный подарок!

Напомним, ранее KAMALIYA поделилась секретами воспитания двойняшек.

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Теги: Камалия
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (4)
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русский  (аноним)  04.08.2020, 17:45
Оценка:  0
русский
Камалию в пердалию, а Захура в xyй! Всех мощно выeбy, блять!
гость  (аноним)  04.08.2020, 17:21
Оценка:  0
гость
Пару носков или ведро комбикорма! Что обычно бабы дарят мужикам?!
Показательно: - чувак хотел отметить свой юбилейный ДР на яхте, так нет же, - Шмаренкова и тут все пересрала! Кобыла полковая
гость  (аноним)  04.08.2020, 16:02
Оценка:  0
гость
Необычность заключалась в том что она подарила праздничный минет не ему,а Аслану Салтынбекову,он у них дворником работает. ..короче отсосала не тому,вот и весь необычны способ
vtsaruk197028    04.08.2020, 15:49
Оценка:  0
vtsaruk197028
молодці
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