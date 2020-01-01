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Надя Дорофеева прокомментировала слухи о беременности

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Участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева призналась, хочет ли она уйти в декрет.
Надя Дорофеева прокомментировала слухи о беременности
Надя Дорофеева прокомментировала слухи о беременности
Пресс-служба

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В марте этого года стало известно, что популярная группа “Время и Стекло“ прекращает свою деятельность. Поклонники начали выдвигать свои версии, что стало причиной такого решения, среди которых и беременность Нади. В программе “Зірковий шлях“, которая выходит на канале “Украина“, певица прокомментировала эти догадки.

Журналисты программы “Зірковий шлях“ поинтересовались у Нади, хочет ли она действительно отдохнуть от работы и уйти в декрет.

“Надя действительно хочет отдохнуть. Но это совершенно не связано с этим, – убеждает Надя Дорофеева в эфире канала “Украина“ и добавляет, что плоский животик – тому подтверждение. – И у меня появился легонький прессик“.

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Но как только коллектив анонсировал прощальный тур, в стране ввели карантин. Группе пришлось отменить около 50 концертов, говорит Надя. А летом они неожиданно анонсировали выход нового клипа, поэтому у поклонников появилась надежда, что Надя с Позитивом продолжат работать вместе. Но эти надежды не подтвердились – группа все-таки прекращает свое существование. Песня “Last Dance“ оказалась саунд-треком прощального тура, к которому коллектив продолжал готовиться даже во время карантина.

“Было много встреч в Zoom. Признаюсь, у нас уже была маленькая репетиция с музыкантами к нашему большому концерту. И это будет уникальный, абсолютно другой концертный тур «Время и Стекло», не похожий ни на что, что было раньше“, – отметила певица.

Решение о закрытии проекта далось артистам нелегко. Надя говорит, что они хотят вовремя перевоплотиться. Но оба убеждают, что будут и дальше удивлять поклонников.

“Думаю, нельзя назвать это распадом группы, потому что они просто разошлись, но не распались. Распались – это ужасное слово. Мы же в любом случае вместе работаем в студии. Мы просто хотим каких-то новых начинаний друг для друга, поэтому, я думаю, это придаст Наде Дорофеевой и Позитиву новых интересных всплесков“, – рассказал Позитив в эфире канала “Украина“.

Смотрите новый сезон “Зірковий шлях“ с 3 августа в 9:30 в эфире канала “Украина“.

К слову не так давно MONATIK удивил подписчиков снимком “беременной“ Нади Дорофеевой.

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Теги: Надя Дорофеева
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Источник: Ivоna bigmir)net

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