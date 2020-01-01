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"Взрывная блондинка": Солистка KAZKA поразила новым образом

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Александра Зарицкая похвасталась новым кадром в образе блондинки.
"Взрывная блондинка": Солистка KAZKA поразила новым образом
"Взрывная блондинка": Солистка KAZKA поразила новым образом
instagram.com/kazka.band

В понедельник, 3 августа, солистка одной из самых популярных групп Украины “KAZKA“ Александра Зарицкая отметила день рождения. Девушке исполнилось 28 лет.

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По случаю праздника на странице коллектива в Инстаграм появился новый снимок именинницы. Для свежего кадра Зарицкая примеряла образ блондинки с ярким макияжем. Она позировала в светлом парике и в наряде черного цвета. В описании к фото коллеги Александры по группе оставили ей множество пожеланий.

“Привіт усім, це гурт KAZKA. Сьогодні в нас особливий привід - святкуємо день народження нашої казкової Саші. Від нас хочемо побажати тобі барвистих емоцій та щастя, щоб мрії здійснювались, а в серці панувала любов. Наснаги та сил написати “свою книгу“ – яскраву, повну вражень, любові, щастя та розуміння. З Днем народження! 🥳😘“, - говорится в публикации.

Александра Зарицкая в образе блондинки
Александра Зарицкая в образе блондинки
Скриншот

Поклонники певицы оценили ее новый образ, а также присоединились к поздравлениям:

  • З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ 🎉Сяй яскравіше від усіх зірок✨ Та своїм сяйвом надихай інших😘❤️
  • Щастя тобі Красуне!🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
  • Сашенька! С днём рождения! Успехов! Любви!❤️❤️❤️❤️❤️
  • Взрывная блондинка
  • С днем рождения, киця❤️
  • Хай здійсниться про що мріється🍾🥳
  • Красотка😍
  • Адель😍😍😍
  • Наша діва

Ранее вокалистка группы KAZKA кардинально сменила образ и станцевала тверк.

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Теги: KAZKA, Александра Зарицкая
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Источник: Ivоna bigmir)net

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