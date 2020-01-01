"Взрывная блондинка": Солистка KAZKA поразила новым образом

Александра Зарицкая похвасталась новым кадром в образе блондинки.

В понедельник, 3 августа, солистка одной из самых популярных групп Украины “KAZKA“ Александра Зарицкая отметила день рождения. Девушке исполнилось 28 лет.

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По случаю праздника на странице коллектива в Инстаграм появился новый снимок именинницы. Для свежего кадра Зарицкая примеряла образ блондинки с ярким макияжем. Она позировала в светлом парике и в наряде черного цвета. В описании к фото коллеги Александры по группе оставили ей множество пожеланий.

“Привіт усім, це гурт KAZKA. Сьогодні в нас особливий привід - святкуємо день народження нашої казкової Саші. Від нас хочемо побажати тобі барвистих емоцій та щастя, щоб мрії здійснювались, а в серці панувала любов. Наснаги та сил написати “свою книгу“ – яскраву, повну вражень, любові, щастя та розуміння. З Днем народження! 🥳😘“, - говорится в публикации.

Александра Зарицкая в образе блондинки Скриншот

Поклонники певицы оценили ее новый образ, а также присоединились к поздравлениям:

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ 🎉Сяй яскравіше від усіх зірок✨ Та своїм сяйвом надихай інших😘❤️

Щастя тобі Красуне!🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

Сашенька! С днём рождения! Успехов! Любви!❤️❤️❤️❤️❤️

Взрывная блондинка

С днем рождения, киця❤️

Хай здійсниться про що мріється🍾🥳

Красотка😍

Адель😍😍😍

Наша діва

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