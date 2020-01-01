"Взрывная блондинка": Солистка KAZKA поразила новым образом
В понедельник, 3 августа, солистка одной из самых популярных групп Украины “KAZKA“ Александра Зарицкая отметила день рождения. Девушке исполнилось 28 лет.
Читай также: В полотенце и с ярким макияжем: Солистка KAZKA удивила новым образом
По случаю праздника на странице коллектива в Инстаграм появился новый снимок именинницы. Для свежего кадра Зарицкая примеряла образ блондинки с ярким макияжем. Она позировала в светлом парике и в наряде черного цвета. В описании к фото коллеги Александры по группе оставили ей множество пожеланий.
“Привіт усім, це гурт KAZKA. Сьогодні в нас особливий привід - святкуємо день народження нашої казкової Саші. Від нас хочемо побажати тобі барвистих емоцій та щастя, щоб мрії здійснювались, а в серці панувала любов. Наснаги та сил написати “свою книгу“ – яскраву, повну вражень, любові, щастя та розуміння. З Днем народження! 🥳😘“, - говорится в публикации.
Поклонники певицы оценили ее новый образ, а также присоединились к поздравлениям:
- З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ 🎉Сяй яскравіше від усіх зірок✨ Та своїм сяйвом надихай інших😘❤️
- Щастя тобі Красуне!🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
- Сашенька! С днём рождения! Успехов! Любви!❤️❤️❤️❤️❤️
- Взрывная блондинка
- С днем рождения, киця❤️
- Хай здійсниться про що мріється🍾🥳
- Красотка😍
- Адель😍😍😍
- Наша діва
Ранее вокалистка группы KAZKA кардинально сменила образ и станцевала тверк.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил