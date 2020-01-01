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Оля Полякова похвасталась похудевшим телом в бикини

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Певице удалось сбросить за месяц 4 килограмма.
Оля Полякова похвасталась похудевшим телом в бикини
Оля Полякова похвасталась похудевшим телом в бикини
instagram.com/polyakovamusic

Украинская исполнительница, ведущая, актриса и экс-тренер юмористического шоу “Лиги смеха“ Оля Полякова поделилась результатами своего похудения. Звезда призналась, сколько сбросила килограммов за время своего фитнес-марафона #ХудеюсПоляковой!

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Так, на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис знаменитость запостила пикантное селфи в зеркало. На свежем снимке Оля позировала в ванной в бикини цвета хаки. Артистка сообщила, что ей удалось похудеть еще на 4 килограмма. Кроме того, она призвала своих подписчиц присоединяться к марафону, чтобы сбросить до 16 килограммов за три недели.

“Девчонки! Марафон работает!У меня минус 4) У вас может быть до 16 кг!“, - написала Полякова.

Оля Полякова похудела на 4 килограмма
Оля Полякова похудела на 4 килограмма
Скриншот

Напомним, ранее Оля Полякова показала редкое фото с мужем Вадимом.

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Теги: Оля Полякова
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Источник: Ivоna bigmir)net

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