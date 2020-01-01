Оля Полякова похвасталась похудевшим телом в бикини

Певице удалось сбросить за месяц 4 килограмма.

Украинская исполнительница, ведущая, актриса и экс-тренер юмористического шоу “Лиги смеха“ Оля Полякова поделилась результатами своего похудения. Звезда призналась, сколько сбросила килограммов за время своего фитнес-марафона #ХудеюсПоляковой!

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Так, на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис знаменитость запостила пикантное селфи в зеркало. На свежем снимке Оля позировала в ванной в бикини цвета хаки. Артистка сообщила, что ей удалось похудеть еще на 4 килограмма. Кроме того, она призвала своих подписчиц присоединяться к марафону, чтобы сбросить до 16 килограммов за три недели.

“Девчонки! Марафон работает!У меня минус 4) У вас может быть до 16 кг!“, - написала Полякова.

Оля Полякова похудела на 4 килограмма Скриншот

Напомним, ранее Оля Полякова показала редкое фото с мужем Вадимом.

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