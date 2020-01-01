40-летняя Ольга Куриленко похвасталась фигурой в необычном купальнике
Знаменитая актриса поделилась снимком с отдыха.
Голливудская актриса и модель Ольга Куриленко, которая родом из Украины, в очередной раз поразила фанов эффектным кадром с летнего отдыха.
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На своей странице в Инстаграм 40-летняя кинозвезда опубликовала фотографию, где она предстала в купальнике оригинального кроя на фоне Тихого океана. Куриленко соблазнительно позировала в бикини белого и сиреневого цвета с молнией на бюстгальтере.
- “Горячо!😍😍🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️💯“
- “Прекрасная 👍“
- “Очаровательна...“
- “Такая красивая и сексуальная 🔥😘😍😍“
- “Выглядишь сногсшибательно 😍😍“, - пишут пользователи Сети в комментариях.
Напомним, ранее Ольга Куриленко показала редкое фото 4-летнего сына.
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