40-летняя Ольга Куриленко похвасталась фигурой в необычном купальнике

Знаменитая актриса поделилась снимком с отдыха.

Голливудская актриса и модель Ольга Куриленко, которая родом из Украины, в очередной раз поразила фанов эффектным кадром с летнего отдыха.

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На своей странице в Инстаграм 40-летняя кинозвезда опубликовала фотографию, где она предстала в купальнике оригинального кроя на фоне Тихого океана. Куриленко соблазнительно позировала в бикини белого и сиреневого цвета с молнией на бюстгальтере.

Ольга Куриленко в купальнике Скриншот

“Горячо!😍😍🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️💯“

“Прекрасная 👍“

“Очаровательна...“

“Такая красивая и сексуальная 🔥😘😍😍“

“Выглядишь сногсшибательно 😍😍“, - пишут пользователи Сети в комментариях.

Напомним, ранее Ольга Куриленко показала редкое фото 4-летнего сына.

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