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40-летняя Ольга Куриленко похвасталась фигурой в необычном купальнике

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Знаменитая актриса поделилась снимком с отдыха.
40-летняя Ольга Куриленко похвасталась фигурой в необычном купальнике
40-летняя Ольга Куриленко похвасталась фигурой в необычном купальнике
instagram.com/olgakurylenkoofficial

Голливудская актриса и модель Ольга Куриленко, которая родом из Украины, в очередной раз поразила фанов эффектным кадром с летнего отдыха.

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На своей странице в Инстаграм 40-летняя кинозвезда опубликовала фотографию, где она предстала в купальнике оригинального кроя на фоне Тихого океана. Куриленко соблазнительно позировала в бикини белого и сиреневого цвета с молнией на бюстгальтере. 

Ольга Куриленко в купальнике
Ольга Куриленко в купальнике
Скриншот

  • “Горячо!😍😍🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️💯“
  • “Прекрасная 👍“
  • “Очаровательна...“
  • “Такая красивая и сексуальная 🔥😘😍😍“
  • “Выглядишь сногсшибательно 😍😍“, - пишут пользователи Сети в комментариях.

Напомним, ранее Ольга Куриленко показала редкое фото 4-летнего сына.

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Теги: Ольга Куриленко
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Источник: Ivоna bigmir)net

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