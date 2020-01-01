Ольга Фреймут очаровала Сеть новыми фото с мужем и 3-летней дочерью
Популярная украинская ведущая, экс-звезда “Ревизора“, писательница и издательница Ольга Фреймут очаровала поклонников новой публикацией. Знаменитость поделилась семейным кадром с отдыха в Турции.
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Так, на своей странице в Instagram Ольга опубликовала подборку фото, на которых она запечатлена с мужем Владимиром Локотко и младшей дочерью Евдокией. На двух кадрах Ольга в плиссированной светло-зеленой юбке и белом топе на бретелях нежно прижимается к супругу.
Еще на одном снимке 3-летняя Евдокия поправляет звездной маме прическу. Отметим, что семейство выбрало для отдыха популярный курорт Белек.
Ранее Фреймут показала архивные фото 8-летней давности.
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