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Лучшие образы Леси Никитюк в десятом сезоне "Хто зверху?"

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Ведущая игрового шоу Нового канала будет удивлять не только командной игрой, но и яркими нарядами.
Лучшие образы Леси Никитюк в десятом сезоне "Хто зверху?"
Лучшие образы Леси Никитюк в десятом сезоне "Хто зверху?"
Пресс-служба

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Леся Никитюк - ведущая шоу “Хто зверху?“, десятый сезон которого скоро презентует Новый канал - та еще модница. Она следит за последними трендами и всегда выглядит стильно. Хотя в обычной жизни к услугам стилистов Леся не прибегает, образы для кадра ей подбирают профессионалы. В “Хто зверху?“ это художник, дизайнер и стилист Юрий Варивода, который занимается нарядами для ведущей и экспертов “Супер Топ-модели по-украински“ и подбирал наряды для группы KAZKA. Предлагаем посмотреть на лучшие образы Никитюк в десятом сезоне игрового шоу Нового канала.

- Мне хотелось немного поменять Лесю. Она и раньше хорошо выглядела, но мне хотелось экспериментировать, подобрать максимально трендовые и современные образы, которые оценит ее молодежная аудитория, - говорит Юрий Варивода. - Работать с Лесей очень комфортно - ей нравится одежда, которую я выбираю, она комфортно чувствует себя в кадре в ней.

Платье с рукавами-перчатками

Платье с рукавами-перчатками
Платье с рукавами-перчатками
Пресс-служба

Один из самых запоминающихся образов Леси - короткое платье с рукавами-перчатками, воротом, закрывающим шею, и ярким принтом.

- Это платье мы разрабатывали сами - покупали ткань и отшивали под Лесю. Главной задачей было сделать необычный наряд, который не был бы однотипным и не использовался раньше ни одним из ведущих, - объяснил стилист.

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Кстати, в похожем наряде от Richard Quinn появилась на одной из Парижских недель моды эпатажная рэперша Карди Би. Правда, та не могла обойтись одним платьем - она была облачена с головы до пят в бело-зелено-голубой наряд, который скрывал даже ее лицо.

“Космический“ костюм с велосипедками

“Космический“ костюм с велосипедками
“Космический“ костюм с велосипедками
Пресс-служба

Рукава-перчатки - вообще тренд десятого сезона “Хто зверху?“. Топ с высокой горловиной и рукавами-перчатками, велосипедки, и все это в сочетании с “космическим“ принтом в сине-голубых тонах - еще один из ярких образов Леси. Который, кстати, тоже шился специально под Лесю. А особого шарма Никитюк придала высокая косичка длинной до пояса.

Леггинсы от Versace и синий кроп-топ

Леггинсы от Versace и синий кроп-топ
Леггинсы от Versace и синий кроп-топ
Пресс-служба

Не менее стильно Никитюк выглядела в леггинсах от итальянского модного бренда Versace, синем топе от украинского бренда AINA GASSE и удлиненном черном пиджаке от Hugo Boss.

- До начала карантина Леся успела слетать в Германию, где и нашла себе легинсы от Versace. Я решил скомбинировать их с чем-то попроще, чтобы все выглядело органично, - говорит Варивода.

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Наряд дополнили белые ботильоны на тонкой шпильке - получился эффектный образ, в котором можно хоть на съемки “Хто зверху?“, хоть на вечеринку!

Еще больше ярких образов Леси Никитюк - в десятом, юбилейном, сезоне “Хто зверху?“, премьера которого состоится 27 августа на Новом канале!

Ранее сообщалось, что Леся Никитюк спасла жизнь медсестре.

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Теги: Леся Никитюк, Хто зверху?
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Источник: Ivоna bigmir)net

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