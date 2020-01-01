Джамала показала, как подрос ее полуторамесячный сын Селим-Гирай

Победительница "Евровидения" поделилась ярким кадром с отдыха в Турции.

Известная украинская исполнительница Джамала, которая в 2016 году выиграла “Евровидение“, очаровала поклонников новым семейным кадром. Звезда показала фото с маленьким сыном.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость запостила яркий снимок с малышом Селим-Гираем, который появился на свет 19 июня. На фото звездная мама в черном купальнике позирует с мальчиком на руках. Отметим, что кадр был сделан во время отдыха в Турции.

“Остров 🏝 🏝“, - лаконично подписала свежий снимок Джамала.

Джамала с младшим сыном Скриншот

Ранее мы писали, что победитель “Евровидения 2015“ Монс Сельмерлев сообщил о трагедии в семье.

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