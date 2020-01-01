Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Участница "Супер Топ-модели по-украински" Софи Беридзе поделилась секретами похудения

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 0
Модель-трансгендер Софи Беридзе рассказала, как поддерживает себя в форме ради победы в модельном проекте.
Участница "Супер Топ-модели по-украински" Софи Беридзе поделилась секретами похудения
Участница "Супер Топ-модели по-украински" Софи Беридзе поделилась секретами похудения
Пресс-служба

Читай также: “Супер Топ-модели по-украински“: Ответы на самые популярные вопросы об участницах

Одна из самых ярких выпускниц второго сезона «Топ-модели по-украински» Софи Беридзе возвращается на телеэкраны — она стала участницей Суперсезона модельного реалити Нового канала! Чтобы вернуться с триумфом, девушкам нужно не только постоянно работать над своими ошибками в плане моделинга, но и тщательно следить за фигурой. Чем и занялась Софи.

- Я сижу на своей диете, которую назвала «Body 0,5». Ее суть: ем все то же, что и раньше, но по половине порции. Исключила хлеб и всякие гадости типа чипсов. В основе рациона — крупы, овощи, белковые продукты, - призналась Беридзе. - Каждый день обязательно делаю хотя бы легкое кардио! Это реально работает - я заметила, что похудела уже после первой недели такого режима. Правда, раз в неделю я все же делаю «чит мил» - выбираю день, когда могу себе позволить съесть все, что угодно. Но чуть-чуть.

Участница
Участница "Супер Топ-модели по-украински" Софи Беридзе поделилась секретами похудения
Пресс-служба

Кроме того, модель занимается спортом и держит себя в тонусе.

- Еще я интенсивно занимаюсь растяжкой. Всегда мечтала сесть на шпагат — мне уже скоро 22 года, а я все мечтаю. Короче, из стадии «бревно» скоро перейду в стадию «пластичная мадам», - смеется участница Суперсезона модельного реалити Нового канала.

Уделяет Софи время и своему внутреннему миру - гармония поможет достойно проявить себя на проекте.

- А еще недавно я начала заниматься медитацией и йогой. Сначала думала, что сложно будет включиться в процесс, а на деле ушла в транс за пару минут в маршрутке, - улыбается девушка.

Сможет ли Софи вернуться на модельный проект с триумфом или распрощается с мечтой - узнаете уже этой осенью в Суперсезоне «Топ-модели по-украински» на Новом канале!

Ранее ведущая “Супер Топ-модели по-украински“ Алла Костромичева рассказала, как научиться красиво разговаривать.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Супер Топ-модели по-украински, Софи Беридзе, похудение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь