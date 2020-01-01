Модель-трансгендер Софи Беридзе рассказала, как поддерживает себя в форме ради победы в модельном проекте.

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Одна из самых ярких выпускниц второго сезона «Топ-модели по-украински» Софи Беридзе возвращается на телеэкраны — она стала участницей Суперсезона модельного реалити Нового канала! Чтобы вернуться с триумфом, девушкам нужно не только постоянно работать над своими ошибками в плане моделинга, но и тщательно следить за фигурой. Чем и занялась Софи.

- Я сижу на своей диете, которую назвала «Body 0,5». Ее суть: ем все то же, что и раньше, но по половине порции. Исключила хлеб и всякие гадости типа чипсов. В основе рациона — крупы, овощи, белковые продукты, - призналась Беридзе. - Каждый день обязательно делаю хотя бы легкое кардио! Это реально работает - я заметила, что похудела уже после первой недели такого режима. Правда, раз в неделю я все же делаю «чит мил» - выбираю день, когда могу себе позволить съесть все, что угодно. Но чуть-чуть.

Участница "Супер Топ-модели по-украински" Софи Беридзе поделилась секретами похудения Пресс-служба

Кроме того, модель занимается спортом и держит себя в тонусе.

- Еще я интенсивно занимаюсь растяжкой. Всегда мечтала сесть на шпагат — мне уже скоро 22 года, а я все мечтаю. Короче, из стадии «бревно» скоро перейду в стадию «пластичная мадам», - смеется участница Суперсезона модельного реалити Нового канала.

Уделяет Софи время и своему внутреннему миру - гармония поможет достойно проявить себя на проекте.

- А еще недавно я начала заниматься медитацией и йогой. Сначала думала, что сложно будет включиться в процесс, а на деле ушла в транс за пару минут в маршрутке, - улыбается девушка.

Сможет ли Софи вернуться на модельный проект с триумфом или распрощается с мечтой - узнаете уже этой осенью в Суперсезоне «Топ-модели по-украински» на Новом канале!

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