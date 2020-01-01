Похожи?: Оля Полякова запостила архивные фото с бабушкой и дедушкой
Украинская исполнительница, ведущая, актриса и экс-звезда “Лиги смеха“ Оля Полякова поделилась с поклонниками редкими фотографиями из семейного альбома.
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На своей странице знаменитость опубликовала черно-белые портреты своих бабушки и дедушки, которые являются родителями мамы артистки. В описании к подборке раритетных кадров Оля поинтересовалась у фанов, похожа ли она на своих родственников.
“Мои бабушка и дедушка по маме! Похожи?)“, - написала Полякова.
Многие пользователи Сети отметили, что певица больше похожа на дедушку:
- Очень похожи на дедушку, прям очень 👍👍
- Очень красивые 👍
- На деда похожа
- Мне больше на деда
- Да. Очень. С дедушкой больше сходства
- Так Оля, ви схожі на їх обох
Напомним, ранее Оля Полякова показала редкое фото с мужем Вадимом.
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