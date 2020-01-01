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Похожи?: Оля Полякова запостила архивные фото с бабушкой и дедушкой

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Украинская артистка показала редкие кадры из семейного архива.
Похожи?: Оля Полякова запостила архивные фото с бабушкой и дедушкой
Похожи?: Оля Полякова запостила архивные фото с бабушкой и дедушкой
instagram.com/polyakovamusic

Украинская исполнительница, ведущая, актриса и экс-звезда “Лиги смеха“ Оля Полякова поделилась с поклонниками редкими фотографиями из семейного альбома.

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На своей странице знаменитость опубликовала черно-белые портреты своих бабушки и дедушки, которые являются родителями мамы артистки. В описании к подборке раритетных кадров Оля поинтересовалась у фанов, похожа ли она на своих родственников.

“Мои бабушка и дедушка по маме! Похожи?)“, - написала Полякова.

Бабушка и дедушка Оли Поляковой
Бабушка и дедушка Оли Поляковой
Скриншот

Бабушка Оли Поляковой
Бабушка Оли Поляковой
Скриншот

Дедушка Оли Поляковой
Дедушка Оли Поляковой
Скриншот

Многие пользователи Сети отметили, что певица больше похожа на дедушку:

  • Очень похожи на дедушку, прям очень 👍👍
  • Очень красивые 👍
  • На деда похожа
  • Мне больше на деда
  • Да. Очень. С дедушкой больше сходства
  • Так Оля, ви схожі на їх обох

Напомним, ранее Оля Полякова показала редкое фото с мужем Вадимом.

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Теги: Оля Полякова
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Источник: Ivоna bigmir)net

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