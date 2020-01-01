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Олег Винник отпраздновал день рождения в дополненной реальности - как это было

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31 июля Олег Винник отметил 47-летие на НСК "Олимпийский".
Олег Винник отпраздновал день рождения в дополненной реальности - как это было
Олег Винник отпраздновал день рождения в дополненной реальности - как это было
Пресс-служба

Это было первое в истории стадионное шоу с использованием технологий VR и AR, за которым зрители наблюдали онлайн из разных уголков мира.

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Беспрецедентное для Украины музыкально-интерактивное событие объединило реальное с виртуальным. Масштабная сцена длиной 54 м, сверхмощные свет и звук, живое исполнение любимых хитов - 100% live в сочетании с разнообразием анимированных цифровых объектов в 3D создали незабываемую атмосферу настоящего праздника. Каждая композиция сопровождалась уникальным визуальным оформлением, неожиданными сюжетами и спецэффектами.

Так, в начале концерта Олег Винник «виртуально» спустился в метро, на которое превратились коридоры НСК по пути музыканта к сцене. Исполняя легендарную «Вовчицю», «достал» с неба луну. А в фан-зоне и на трибунах певца встречали цифровые зрители, которые полностью заполнили «Олимпийский». Открывал невероятное действо украинский телеведущий, актер, заслуженный артист Украины Юрий Горбунов.

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Самым трогательным моментом перфоманса стало обращение артиста к украинцам по всему миру с призывом объединяться во время исполнения песни «Роксолана». А самым неожиданным сюрпризом - знакомая поклонникам композиция «Наталя-Наталі», переведенная на немецкий язык.

Каждый желающий смог попасть в гримерку Олега, сделать совместное селфи и лично вручить цветы музыканту.

«Наконец это произошло! Все, над чем работали несколько месяцев, о чем переживали и чем гордимся! Первое стадионное шоу в дополненной реальности на НСК «Олимпийский» - уже история, которую создали десятки тысяч людей: лучшие специалисты Украины в различных отраслях и, конечно, мои зрители. Работать на пустом стадионе - слишком сложно, но я чувствовал их энергию и любовь по ту сторону экранов», - отметил Олег Винник.

Как прошел день рождения Олега Винника, смотрите в нашей галерее:

Ранее Олег Винник рассказал, почему не записывает дуэты с другими артистами.

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Теги: Олег Винник
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Источник: Ivоna bigmir)net

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