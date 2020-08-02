Ольга Сумская показала фото без ретуши

Украинская кинозвезда показала, в каком наряде отправилась на кастинг.

Народная артистка Украины, ведущая и актриса театра и кино Ольга Сумская одна из немногих звезд шоу-бизнеса, которая не стесняется делится с поклонниками снимками без макияжа и фотошопа.

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Так, на днях знаменитость 53-летняя знаменитость решила показать фанам, в каком наряде отправилась на кастинг. На своей странице в Инстаграм она опубликовала подборку кадров, где предстала в бежевом пиджаке, черной рубашке, темных очках и нюдовым макияжем. Ольга добавила, что для создания этих фото не использовала никаких фильтров.

“Вбралась у діловий стиль заради кастингу..Так, навіть відомі і досвідчені актори частенько ходять на проби..🎬! Як кажуть продюсери, подивитись ансамблевість👨🧔🏻👩🏻‍🦰👩🏼👩🏼‍🦱 А може пощастить, і буде гарна роль! Побажайте вдачі, мої дорогі! ❤️✋🏻 Фото без фільтрів, до речі...“, - подписала подборку свежих фото Сумская.

Напомним, ранее Ольга Сумская показала архивные фото с отцом.

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