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Пикантное фото: Леся Никитюк в откровенном наряде позировала в ванной

Комментариев: 3
Ведущая присоединилась к знаменитому флешмобу #WomenSupportingWomen.
Пикантное фото: Леся Никитюк в откровенном наряде позировала в ванной
Пикантное фото: Леся Никитюк в откровенном наряде позировала в ванной
instagram.com/lesia_nikituk

Звезда проектов “ЛеМаршрутка“, “Кто сверху?“, “Кто против блондинок?“, украинская ведущая Леся Никитюк поразила пользователей Сети новой пикантной публикацией.

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Так, на днях артистка решила принять участие в популярном челлендже для женщин #WomenSupportingWomen.  На своей странице в Инстаграм она опубликовала черно-белый снимок, где позировала в ванной в откровенном наряде. На свежем кадре Леся предстала в черном топе и трусиках.

“#womensupportingwomen Скажу чесно, не дуже вникала в цей челендж😁 бо я на зйомках цілодобово)) Але я за любий кіпіш, мета якого МИР, ДОБРО, ЛЮБОВ а особливо мужність та краса жінки❤️ Всім шлю паростки любові😗“, - подписала фото Никитюк.

Леся Никитюк в откровенном наряде позировала в ванной
Леся Никитюк в откровенном наряде позировала в ванной
Скриншот

Подписчики ведущей оставили множество комментариев под горячим кадром:

  • Бесконечные ноги 🌪🌪🌪
  • Лесь, хватит порождать комплексы у простых смертных
  • 🔥🔥🔥❤️ Леся, просто АГоНь!!!❤️❤️❤️
  • Гарні ніжки👍😘
  • ох Лэся😍 держите меня товарищи не удержусь 💪👏🔥🔥🔥
  • Как всегда неотразима❤️
  • Красатуля❤️❤️❤️
  • Вы как всегда прекрасно выглядите🙌
  • Леся, ты горячая как горы Кавказ

Ранее сообщалось, что Леся Никитюк спасла жизнь медсестре.

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Теги: Леся Никитюк, флешмоб, #womensupportingwomen
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (3)
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autsaider_gigimo    03.08.2020, 14:36
Оценка:  +1
autsaider_gigimo
Фу, бля, аж рыгать захотелось.
гость  (аноним)  03.08.2020, 13:20
Оценка:  +1
гость
Согласен, а еще эта кобыла по встречке ездит.
гость  (аноним)  03.08.2020, 11:32
Оценка:  +1
гость
Это только дебидлиды про нее такое могут написать.оставлять такие коментарии.
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