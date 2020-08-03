Пикантное фото: Леся Никитюк в откровенном наряде позировала в ванной

Ведущая присоединилась к знаменитому флешмобу #WomenSupportingWomen.

Звезда проектов “ЛеМаршрутка“, “Кто сверху?“, “Кто против блондинок?“, украинская ведущая Леся Никитюк поразила пользователей Сети новой пикантной публикацией.

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Так, на днях артистка решила принять участие в популярном челлендже для женщин #WomenSupportingWomen. На своей странице в Инстаграм она опубликовала черно-белый снимок, где позировала в ванной в откровенном наряде. На свежем кадре Леся предстала в черном топе и трусиках.

“#womensupportingwomen Скажу чесно, не дуже вникала в цей челендж😁 бо я на зйомках цілодобово)) Але я за любий кіпіш, мета якого МИР, ДОБРО, ЛЮБОВ а особливо мужність та краса жінки❤️ Всім шлю паростки любові😗“, - подписала фото Никитюк.

Леся Никитюк в откровенном наряде позировала в ванной Скриншот

Подписчики ведущей оставили множество комментариев под горячим кадром:

Бесконечные ноги 🌪🌪🌪

Лесь, хватит порождать комплексы у простых смертных

🔥🔥🔥❤️ Леся, просто АГоНь!!!❤️❤️❤️

Гарні ніжки👍😘

ох Лэся😍 держите меня товарищи не удержусь 💪👏🔥🔥🔥

Как всегда неотразима❤️

Красатуля❤️❤️❤️

Вы как всегда прекрасно выглядите🙌

Леся, ты горячая как горы Кавказ

Ранее сообщалось, что Леся Никитюк спасла жизнь медсестре.

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