Невеста на 31 год младше жениха! Шон Пенн женился на молодой возлюбленной

Избранницей 59-летнего актера Шона Пенна стала 28-летняя Лейла Джордж, чем-то напоминающая актрису Марион Котийяр в молодости.

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Шон Пенн тайно женился на своей подруге — 28-летней австралийской актрисе Лейле Джордж, после трех лет знакомства. Парочку «рассекретила» супруга продюсера Майка Медавой — Ирен. На своей странице в Instagram она написала:

Мы так счастливы за Лейлу Джордж и Шона Пенна, которые только что поженились. Мы любим вас. Спасибо вам за то, что стали нам как семья. Мы на седьмом небе! Это большое счастье — найти истинного партнера, настоящую любовь, которая меняет мир к лучшему. Вам было суждено быть вместе.

Также в stories Медавой опубликовала запись, показав кольцо с овальным сапфиром.

Фото из Instagram Ирен Медавой

Пара встречалась с 2016 года. Окунуться с головой в отношения с Лейлой Джордж Шон решил спустя год после драматичного расставания с актрисой Шарлиз Терон, с которой он встречался полтора года и по слухам готовился к свадьбе и усыновлению ее детей. Ранее Пенн был женат на Мадонне (с 1985 по 1989 годы), а затем — на актрисе Робин Райт, с которой прожил 14 лет, до 2010 года. В интервью в январе 2015 года Шон признался, что не против вступить в брак и в третий раз — и, по-видимому, теперь этот счастливый момент настал.

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