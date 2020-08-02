Невеста на 31 год младше жениха! Шон Пенн женился на молодой возлюбленной
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Шон Пенн тайно женился на своей подруге — 28-летней австралийской актрисе Лейле Джордж, после трех лет знакомства. Парочку «рассекретила» супруга продюсера Майка Медавой — Ирен. На своей странице в Instagram она написала:
Мы так счастливы за Лейлу Джордж и Шона Пенна, которые только что поженились. Мы любим вас. Спасибо вам за то, что стали нам как семья. Мы на седьмом небе! Это большое счастье — найти истинного партнера, настоящую любовь, которая меняет мир к лучшему. Вам было суждено быть вместе.
Также в stories Медавой опубликовала запись, показав кольцо с овальным сапфиром.
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