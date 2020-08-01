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Экс-муж Моники Белуччи показал, как проводит время с дочками

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Французский актер Венсан Кассель показав совместное фото с двумя дочерьми от брака с итальянской кинозвездой Моникой Беллуччи.
Экс-муж Моники Белуччи показал, как проводит время с дочками
Экс-муж Моники Белуччи показал, как проводит время с дочками
Getty Images

Известный французский актер, муж модели Тины Кунаки, Венсан Кассель поделился с подписчиками редким снимком. 53-летний артист показал, как проводит время с детьми от первого брака с итальянской актрисой Моникой Белуччи.

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На своей странице в Instagram Венсан опубликовал совместное фото с 15-летней Девой и 10-летней Леони. Семейный кадр был сделан во время прогулки. На черно-белом кадре звездный отец держал младшую дочь за руку, а старшая дочь Дева, которая строит карьеру в модельном бизнесе, играла своей юбкой.

“Уже умираю от тоски“, - подписал фото Кассель, намекнув, что очень скучает по дочерям.

Венсан Кассель показал, как проводит время с дочками
Венсан Кассель показал, как проводит время с дочками
Скриншот

Напомним, ранее Моника Беллуччи рассказала подробности своих отношений с Венсаном Касселем.

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Теги: Моника Белуччи, Венсан Кассель
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Источник: Ivоna bigmir)net

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русский  (аноним)  01.08.2020, 22:39
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