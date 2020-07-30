Дочь Ольги Сумской запостила редкий кадр со знаменитым мужем

Антонина Паперная поделилась семейным снимком.

Старшая дочь украинской актрисы и ведущей Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная, которая в апреле во второй раз стала мамой, порадовала подписчиков редкой фотографией.

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На своей странице в Инстаграм 30-летняя артистка опубликовала стильное селфи с мужем, российским актером Владимиром Яглычом. Он известен по ролях в “Мы из будущего“, “Солдатах“, “Молодежке“, “Екатерине“, “Дикой лиге“ и других картинах.

На свежем снимке влюбленные одеты в классические пиджаки. Паперная выбрала наряд голубого цвета, а Владимир предпочел темно-синий. Новый кадр Антонина решила оставить без подписи, лишь добавила изображение голубого сердечка.

Напомним, ранее Ольга Сумская призналась, почему удалила “фирменную“ родинку на лице.

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