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Дочь Ольги Сумской запостила редкий кадр со знаменитым мужем

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Антонина Паперная поделилась семейным снимком.
Дочь Ольги Сумской запостила редкий кадр со знаменитым мужем
Дочь Ольги Сумской запостила редкий кадр со знаменитым мужем
instagram.com/tonya_papernaya

Старшая дочь украинской актрисы и ведущей Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная, которая в апреле во второй раз стала мамой, порадовала подписчиков редкой фотографией.

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На своей странице в Инстаграм 30-летняя артистка опубликовала стильное селфи с мужем, российским актером Владимиром Яглычом. Он известен по ролях в “Мы из будущего“, “Солдатах“, “Молодежке“, “Екатерине“, “Дикой лиге“ и других картинах.

На свежем снимке влюбленные одеты в классические пиджаки. Паперная выбрала наряд голубого цвета, а Владимир предпочел темно-синий. Новый кадр Антонина решила оставить без подписи, лишь добавила изображение голубого сердечка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Допис, поширений Тоня Паперная (@tonya_papernaya)

Напомним, ранее Ольга Сумская призналась, почему удалила “фирменную“ родинку на лице.

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Теги: Антонина Паперная, Ольга Сумская, Владимир Яглыч
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Источник: Ivоna bigmir)net

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