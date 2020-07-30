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Настя Каменских похвасталась "мокрой" фотосессией под душем

Комментариев: 1
Украинская певица показала загоревшее тело в бикини.
Настя Каменских похвасталась "мокрой" фотосессией под душем
Настя Каменских похвасталась "мокрой" фотосессией под душем
instagram.com/kamenskux

Одна из самых популярных украинок современности, певица Настя Каменских (NK) в очередной раз поразила фанов горячими фото. 33-летняя звезда поделилась эффектными кадрами в купальнике.

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала несколько фотографий, где она предстала в мокром бикини черного цвета. Настя соблазнительно позировала под душем на фоне пляжа.

“Хотите немного остыть? 😌😏“, - поинтересовалась у фанов Каменских.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanna cool down a little? 😌😏 ⠀ ⠀ #cooldown #chillout

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Ну ти дуже красива😍😍“

“Вот Лëшка кайфует каждый день 💦“

“Просто супер!!!👍😍🥰🥰🥰“

“Без макияжа красотка просто 🙏🏼😍😍“

“Какая женщина😍“, - пишут пользователи Сети в комментариях.

Напомним, ранее Каменских показала постройневшую фигуру с неожиданного ракурса.

 

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Теги: Настя Каменских
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
русский  (аноним)  01.08.2020, 22:40
Оценка:  0
русский
Покажи мокрую пиздy, сука укропская! А я мокро кончу в монитор, бля! Гы-гы-гы!
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