Настя Каменских похвасталась "мокрой" фотосессией под душем

Украинская певица показала загоревшее тело в бикини.

Одна из самых популярных украинок современности, певица Настя Каменских (NK) в очередной раз поразила фанов горячими фото. 33-летняя звезда поделилась эффектными кадрами в купальнике.

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала несколько фотографий, где она предстала в мокром бикини черного цвета. Настя соблазнительно позировала под душем на фоне пляжа.

“Хотите немного остыть? 😌😏“, - поинтересовалась у фанов Каменских.

“Ну ти дуже красива😍😍“

“Вот Лëшка кайфует каждый день 💦“

“Просто супер!!!👍😍🥰🥰🥰“

“Без макияжа красотка просто 🙏🏼😍😍“

“Какая женщина😍“, - пишут пользователи Сети в комментариях.

Напомним, ранее Каменских показала постройневшую фигуру с неожиданного ракурса.

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