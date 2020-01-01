Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Актриса и телеведущая Анна Буткевич сыграла 10 ролей в одном клипе

Комментариев: 0
Анна Буткевич и Семен Горов презентовали короткометражный фильм "Без женатого" .

Актриса и телеведущая Анна Буткевич сыграла 10 ролей в одном клипе
Актриса и телеведущая Анна Буткевич сыграла 10 ролей в одном клипе
Пресс-служба

Читай также: Известная украинская дизайнер оголила бедра в эффектном фотосете

Анна Буткевич и Семен Горов отомстили всем  неверным мужчинам в клипе “Без женатого“.

Во главе сюжета – злободневная классика: истории мужских измен. Но теперь на помощь обманутым женщинам приходит Супер-Кошка в исполнении актрисы и телеведущей Анны Буткевич. Миссия ее персонажа – помочь женщинам разоблачать предательство неверных супругов.

Режиссером клипа стал автор самых известных украинских теле-мюзиклов Семён Горов. 

Чтобы порадовать режиссера, нужно не так уж и много: калейдоскоп образов, талантливые красавицы-актрисы и приятная атмосфера на площадке, – говорит Семён Горов. 

Актриса и телеведущая Анна Буткевич сыграла 10 ролей в одном клипе
Актриса и телеведущая Анна Буткевич сыграла 10 ролей в одном клипе
Пресс-служба

Оператором-постановщиком стал мастер большого кино Юрий Король. А идею клипа подсказала сама жизнь. Ведь о чем говорят на девичниках? Конечно же, про романы, героями которых становятся их любимые! 

Говорят, трудно найти чёрную кошку в тёмной комнате, но мне это удалось, - считает автор сценария клипа Лариса Смушкова. – Наша Супер-Кошка получилась яркой, запоминающейся и справедливой. Такого клипа Украина ещё не видела.

Актриса и телеведущая Анна Буткевич сыграла 10 ролей в одном клипе
Актриса и телеведущая Анна Буткевич сыграла 10 ролей в одном клипе
Пресс-служба

Непростая, но очень креативная актерская задача досталась Анне Буткевич. Она виртуозно сыграла 10 разных ролей – от экстравагантной певицы и ревнивой жены депутата до таксистки. 

Это было непросто, но я люблю сложные задачи. И теперь 10 ролей одновременно – мой личный рекорд. Это был уникальный и очень интересный опыт. Кстати, я всегда мечтала надеть надеть костюм Супер-Кошки и выйти на охоту! Моя героиня «прыгает» в разные амплуа, но она всегда «приземляется на ноги»! Так что теперь костюм Кошки всегда со мной в машине. И если вы почувствовали, что ваш муж ходит “налево”, но у вас нет доказательств, Супер-Кошка  поможет вывести его на чистую воду. Обращайтесь! – поделилась Анна Буткевич. 

На съемочной площадке не обошлось без курьёзов. Например, во время постельной сцены актеры сломали кровать. А главный герой, которого сыграл Владимир Ращук, испытал ещё тот стресс, оказавшись в багажнике такси и на операционном столе.

Ранее мы писали, что Анна Буткевич снялась для мужского журнала. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​​

Поделись:
Теги: Анна Буткевич, премьера клипа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь