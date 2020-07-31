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Известная украинская дизайнер оголила бедра в эффектном фотосете

Комментариев: 2
Катя Сильченко продемонстрировала свежий образ из своей новой коллекции .

Известная украинская дизайнер оголила бедра в эффектном фотосете
Известная украинская дизайнер оголила бедра в эффектном фотосете
instagram.com/katyasilchenko

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Известная телеведущая, дизайнер одежды Катя Сильченко продемонстрировала эффектный образ в наряде из своей новой коллекции.

В Инстаграм знаменитость добавила свое свежее фото, на котором появилась в коротком кожаном платье цвета марсала с асимметричным верхом и цветком на плече. В кадре Сильценко низко присела, обнажив стройное бедро.

Образ дополнила помада известного бренда, лицом которого также является Катя.

Помада натуральных оттенков освежает. А более контрастная - меняет меня до неузнаваемости. Со Всемирным днём помады, девочки💄 хорошо ,что у нас есть такой «гаджет» который помогает нам меняться без кардинальных вмешательств, - написала Катя.

Известная украинская дизайнер оголила бедра в эффектном фотосете
Известная украинская дизайнер оголила бедра в эффектном фотосете
instagram.com/katyasilchenko

Ранее мы писали, как правильно подобрать помаду. 

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Теги: Катя Сильченко, наряды звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (2)
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