Известная украинская дизайнер оголила бедра в эффектном фотосете
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Известная телеведущая, дизайнер одежды Катя Сильченко продемонстрировала эффектный образ в наряде из своей новой коллекции.
В Инстаграм знаменитость добавила свое свежее фото, на котором появилась в коротком кожаном платье цвета марсала с асимметричным верхом и цветком на плече. В кадре Сильценко низко присела, обнажив стройное бедро.
Образ дополнила помада известного бренда, лицом которого также является Катя.
Помада натуральных оттенков освежает. А более контрастная - меняет меня до неузнаваемости. Со Всемирным днём помады, девочки💄 хорошо ,что у нас есть такой «гаджет» который помогает нам меняться без кардинальных вмешательств, - написала Катя.
Ранее мы писали, как правильно подобрать помаду.
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