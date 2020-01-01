Вика из "НеАнгелов" в купальнике похвасталась отдыхом в Хорватии

Украинская певица показала, с чего началось ее утро.

Солистка популярной украинской группы “НеАнгелы“ Виктория Смеюха похвасталась свежим кадров с отдыха на хорватском острове. Звезда проводит отпуск на побережье Адриатического моря.

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Так, на своей странице в Инстаграм исполнительница показала, с чего началось ее утро. Вика в черном купальнике с белыми узорами и в маске для подводного плавания устроила двухкилометровый заплыв.

“Мой день начинается со знакомства с рыбками на глубине кристальности чистого Адриатического моря. Получаю заряд на целый день! Кстати сегодня вместо утренних пробежек и прогулок с тренировкой🏃🏻‍♀️, заменила направление спорта на плавание🏊🏼‍♀️, где превзошла саму себя🙆🏻‍♀️ и проплыла приблизительно 2 км.😇 Ну что, понеслась!😍🤘🏻 Передам привет рыбкам от вас!!! 🐠🐟“, - поделилась впечатлениями солистка “НеАнгелов“.

Вика из "НеАнгелов" в купальнике Скриншот

Поклонники певицы осыпали ее комплиментами в комментариях:

Талантливый человек, талантлив во всем!😊☝️Вперёд к новым открытиям, удивительного подводного мира! 🌊💦🐠🐡🌊🐟🦑🌊💦💧

Само очарование...

Викуся, приятно поплавать! Обожаю плавать. ❤️

Вика, ты просто огонь - девушка😍

Какое тело😍

Гаряча!🔥❤️

Русалка 🧜‍♀️

Идеал❤️❤️❤️🔥👏

Какой шикарный неангел) Прямо хочется заглянуть в эти глаза

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