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Вика из "НеАнгелов" в купальнике похвасталась отдыхом в Хорватии

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Украинская певица показала, с чего началось ее утро.
Вика из "НеАнгелов" в купальнике похвасталась отдыхом в Хорватии
instagram.com/vikanablack

Солистка популярной украинской группы “НеАнгелы“ Виктория Смеюха похвасталась свежим кадров с отдыха на хорватском острове. Звезда проводит отпуск на побережье Адриатического моря.

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Так, на своей странице в Инстаграм исполнительница показала, с чего началось ее утро. Вика в черном купальнике с белыми узорами и в маске для подводного плавания устроила двухкилометровый заплыв. 

“Мой день начинается со знакомства с рыбками на глубине кристальности чистого Адриатического моря. Получаю заряд на целый день! Кстати сегодня вместо утренних пробежек и прогулок с тренировкой🏃🏻‍♀️, заменила направление спорта на плавание🏊🏼‍♀️, где превзошла саму себя🙆🏻‍♀️ и проплыла приблизительно 2 км.😇 Ну что, понеслась!😍🤘🏻 Передам привет рыбкам от вас!!! 🐠🐟“, - поделилась впечатлениями солистка “НеАнгелов“.

Вика из
Вика из "НеАнгелов" в купальнике
Скриншот

Поклонники певицы осыпали ее комплиментами в комментариях:

  • Талантливый человек, талантлив во всем!😊☝️Вперёд к новым открытиям, удивительного подводного мира! 🌊💦🐠🐡🌊🐟🦑🌊💦💧
  • Само очарование...
  • Викуся, приятно поплавать! Обожаю плавать. ❤️
  • Вика, ты просто огонь - девушка😍
  • Какое тело😍
  • Гаряча!🔥❤️
  • Русалка 🧜‍♀️
  • Идеал❤️❤️❤️🔥👏
  • Какой шикарный неангел) Прямо хочется заглянуть в эти глаза

Напомним, ранее Вика из “НеАнгелов“ рассекретила, сколько денег тратить на шопинг.

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Теги: Виктория Смеюха
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Источник: Ivоna bigmir)net

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