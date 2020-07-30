"Эти кадры божественны": MARUV похвасталась стильной фотосессией

Певица поразила новым секси-образом.

Одна из самых популярных украинских исполнительниц MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, поделилась с поклонниками соблазнительными кадрами из новой фотосессией.

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На своей странице в Инстаграм артистка разместила чувственные фото, где она позировала в длинном черном платье с прозрачными рукавами с перьями. Свой образ она дополнила сережками-звездами, ярким макияжем и укладкой. На снимках MARUV преподносит сигарету к губам.

MARUV похвасталась стильной фотосессией Скриншот

MARUV похвасталась стильной фотосессией Скриншот из видео

MARUV похвасталась стильной фотосессией Скриншот

MARUV похвасталась стильной фотосессией Скриншот

Пользователям Сети понравился новый образ артистки. Фаны засыпали фото положительными отзывами:

Кааак же мне нравится этот образ 😍😍😍

Очень крутые фото🔥🔥😍

Эти кадры божественны😍

Супер Круто 🔥🔥🔥🔥 Дита фон Тиз нервов курит в сторонке❤️❤️❤️❤️

Прекрасно выглядишь 🙈✨💋

Твоя красота затмевает все посты в инстаграмме

Анют ты Мадонна 😍😍😍

Какая красивая,мамаааа! Мы украинки самые красивые ❤❤❤❤❤

Напомним, ранее MARUV выпустила откровенный клип с Boosin.

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