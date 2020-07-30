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"Эти кадры божественны": MARUV похвасталась стильной фотосессией

Комментариев: 3
Певица поразила новым секси-образом.
"Эти кадры божественны": MARUV похвасталась стильной фотосессией
"Эти кадры божественны": MARUV похвасталась стильной фотосессией
instagram.com/maruvofficial

Одна из самых популярных украинских исполнительниц MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, поделилась с поклонниками соблазнительными кадрами из новой фотосессией.

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На своей странице в Инстаграм артистка разместила чувственные фото, где она позировала в длинном черном платье с прозрачными рукавами с перьями. Свой образ она дополнила сережками-звездами, ярким макияжем и укладкой. На снимках MARUV преподносит сигарету к губам.

MARUV похвасталась стильной фотосессией
MARUV похвасталась стильной фотосессией
Скриншот

MARUV похвасталась стильной фотосессией
MARUV похвасталась стильной фотосессией
Скриншот из видео

MARUV похвасталась стильной фотосессией
MARUV похвасталась стильной фотосессией
Скриншот

MARUV похвасталась стильной фотосессией
MARUV похвасталась стильной фотосессией
Скриншот

Пользователям Сети понравился новый образ артистки. Фаны засыпали фото положительными отзывами:

  • Кааак же мне нравится этот образ 😍😍😍
  • Очень крутые фото🔥🔥😍
  • Эти кадры божественны😍
  • Супер Круто 🔥🔥🔥🔥 Дита фон Тиз нервов курит в сторонке❤️❤️❤️❤️
  • Прекрасно выглядишь 🙈✨💋
  • Твоя красота затмевает все посты в инстаграмме
  • Анют ты Мадонна 😍😍😍
  • Какая красивая,мамаааа! Мы украинки самые красивые ❤❤❤❤❤

Напомним, ранее MARUV выпустила откровенный клип с Boosin.

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Теги: MARUV
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (3)
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русский  (аноним)  30.07.2020, 18:45
Оценка:  0
русский
Кончу гноем ей в сраку! А пока драчу, бля! Гы-гы-гы!
гость  (аноним)  30.07.2020, 16:55
Оценка:  +1
гость
Что божественного в перформансе, дешманской прошмандовки, с подобранным на тротуаре бычком??!
гость  (аноним)  30.07.2020, 16:50
Оценка:  +1
гость
ПОШЛА НАКУЙ, ПРОКАЦАПСКАЯ ПОТАСКУХА!
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