"Эти кадры божественны": MARUV похвасталась стильной фотосессией
Одна из самых популярных украинских исполнительниц MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, поделилась с поклонниками соблазнительными кадрами из новой фотосессией.
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На своей странице в Инстаграм артистка разместила чувственные фото, где она позировала в длинном черном платье с прозрачными рукавами с перьями. Свой образ она дополнила сережками-звездами, ярким макияжем и укладкой. На снимках MARUV преподносит сигарету к губам.
Пользователям Сети понравился новый образ артистки. Фаны засыпали фото положительными отзывами:
- Кааак же мне нравится этот образ 😍😍😍
- Очень крутые фото🔥🔥😍
- Эти кадры божественны😍
- Супер Круто 🔥🔥🔥🔥 Дита фон Тиз нервов курит в сторонке❤️❤️❤️❤️
- Прекрасно выглядишь 🙈✨💋
- Твоя красота затмевает все посты в инстаграмме
- Анют ты Мадонна 😍😍😍
- Какая красивая,мамаааа! Мы украинки самые красивые ❤❤❤❤❤
Напомним, ранее MARUV выпустила откровенный клип с Boosin.
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