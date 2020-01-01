Модель Кайли Дженнер удивила сеть облегающим наряде. Двойник Кайли Дженнер снялась вместе с ней.

"Смотритесь не очень":Располневшая Кайли Дженнер снялась в корсете с двойником instagram.com/kyliejenner

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Американская богачка Кайли Дженнер, которая известна по телепроекту “Семейство Кардашьян“, а также как успешная бьюти-могул, рассорила Сеть свежим фото.

В Инстаграм 22-летняя знаменитость добавила снимок, на котором позирует в нюдовых лосинах и корсете, подчеркнувших ее пышные формы. Длинные волосы Кайли распущены, кончики их красотка оттягивает руками вниз. Рядом с Дженнер позирует модель в таком же наряде, с похожей прической и макияжем.

Аааааааа мы вернулись, - коротко подписала фото Кайли.

"Смотритесь не очень":Располневшая Кайли Дженнер снялась в корсете с двойником instagram.com/kyliejenner

Фолловеры прокомментировали фото, разойдясь во мнениях. Часть отметили, что девушки очень похожи и выглядят великолепно. Но некоторые подметили, что Кайли не очень к лицу такой наряд:

Смотрится не очень, - написали в Сети.

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