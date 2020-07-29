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Певица Яна Соломко показала подросшую дочь от донецкого бизнесмена

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Как сейчас выглядит 5-летняя Кира.
Певица Яна Соломко показала подросшую дочь от донецкого бизнесмена
Певица Яна Соломко показала подросшую дочь от донецкого бизнесмена
instagram.com/yana.solo

Украинская певица, экс-участница группы “Real O“ и финалистка первого сезона “Холостяка“ Яна Соломко (SOYANA) поделилась новой фотографией с пятилетней дочерью Кирой от брака с бизнесменом Олегом Солодуховым.

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Так, на своей странице в Инстаграм 31-летняя исполнительница поделилась трогательным семейным кадром, где она вместе с маленькой Кирой наслаждаются мороженом в жаркий день. Звездная мама и ее дочурка запечатлены за столом в кафе. Яна одета в белую футболку с изображением фруктов, а Кира позировала в ярком платье и с бантиком на голове.

“Моя любов“, - лаконично подписала кадр Соломко.

Ранее Яна Соломко прокомментировала развод с донецким бизнесменом.

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Теги: Яна Соломко
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Источник: Ivоna bigmir)net

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