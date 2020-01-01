Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Супермодель Беллу Хадид засняли топлес в объятиях обнаженной коллеги

Комментариев: 0
Модель Белла Хадид снялась в откровенной фотосессии, в которой обнажила свои прелести - фоторепортаж.

Супермодель Беллу Хадид засняли топлес в объятиях обнаженной коллеги
Супермодель Беллу Хадид засняли топлес в объятиях обнаженной коллеги
instagram.com/bellahadid

Читай также: “Фигурка - огонь!“: Томная Ризатдинова позировала полуголой на яхте

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид снялась в откровенной рекламной фотосессии.

В Инстаграм 23-летняя знаменитость добавила пикантные кадры, на которых появилась без бюстгальтера, прикрывая грудь руками. Белла позирует в брендовых трусиках, кепке и митенках без пальцев.

Чуть раньше звезда показала предыдущие фото для рекламы того же бренда. Белла также позирует топлес в обнимку с итальянской моделью Vittoria Ceretti.

Витто, моя сладкая малышка🖤, - подписала снимки Белла.

Супермодель Беллу Хадид засняли топлес в объятиях обнаженной коллеги
Супермодель Беллу Хадид засняли топлес в объятиях обнаженной коллеги
instagram.com/bellahadid

Супермодель Беллу Хадид засняли топлес в объятиях обнаженной коллеги
Супермодель Беллу Хадид засняли топлес в объятиях обнаженной коллеги
instagram.com/bellahadid

Супермодель Беллу Хадид засняли топлес в объятиях обнаженной коллеги
Супермодель Беллу Хадид засняли топлес в объятиях обнаженной коллеги
instagram.com/bellahadid

Ранее мы писали, что модель с 15-м размером груди ловила купальник в море.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​​

Поделись:
Теги: Белла Хадид, топлес, откровенные фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь