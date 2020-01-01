Модель Белла Хадид снялась в откровенной фотосессии, в которой обнажила свои прелести - фоторепортаж.

Супермодель Беллу Хадид засняли топлес в объятиях обнаженной коллеги instagram.com/bellahadid

Читай также: “Фигурка - огонь!“: Томная Ризатдинова позировала полуголой на яхте

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид снялась в откровенной рекламной фотосессии.

В Инстаграм 23-летняя знаменитость добавила пикантные кадры, на которых появилась без бюстгальтера, прикрывая грудь руками. Белла позирует в брендовых трусиках, кепке и митенках без пальцев.

Чуть раньше звезда показала предыдущие фото для рекламы того же бренда. Белла также позирует топлес в обнимку с итальянской моделью Vittoria Ceretti.

Витто, моя сладкая малышка🖤, - подписала снимки Белла.

Супермодель Беллу Хадид засняли топлес в объятиях обнаженной коллеги instagram.com/bellahadid

Супермодель Беллу Хадид засняли топлес в объятиях обнаженной коллеги instagram.com/bellahadid

Супермодель Беллу Хадид засняли топлес в объятиях обнаженной коллеги instagram.com/bellahadid

Ранее мы писали, что модель с 15-м размером груди ловила купальник в море.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​​