"В 55 выглядит на 70": В Сети показали фото Моники Белуччи без ретуши

Папарацци засняли актрису на улицах Парижа.

В Сети активно обсуждают новые снимки знаменитой голливудской актрисы и модели итальянского происхождения Моники Белуччи. На днях папарацци засняли 55-летнюю артистку во время прогулки по Парижу.

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На свежих кадрах Моника запечатлена в черном длинном платье с сумкой-мешком. Волосы Белуччи собрала в пучок и дополнила свой образ макияжем. Пользователей Сети шокировал внешний вид знаменитости. И дело совсем не в ее мрачном наряде, а в “состарившемся“ лице. Фаны актрисы отметили, что у нее на лице появилось много морщин. А некоторые заявили, что Моника и вовсе выглядит старше своих лет.

“В 55 выглядеть на 70? Ну такое“

“Ребята, ей всего 55! Очень плохо выглядит и для своего возраста, и для обеспеченного человека, и, черт возьми, для такой прекрасной женщины!“

“Для 55 очень плохо.....и с такими деньгами.я не говорю об операциях...но сейчас такие процедуры,такая косметика...!!!!“

“Она красива, но потерять ту красоту, что была в молодости – это больно. Словно исчезает шедевр“

“Как-то резко она увяла. Красавица необыкновенная“

“Блин красивая была конечно, но не хочу так выглядеть в 55.... (( все таки надо ухаживать за лицом ( не хочу так, как говорят КРАСИВО БЛИН СТАРЕТЬ...“, - пишут в комментариях.

Фото Моники Белуччи без ретуши скриншот

Фото Моники Белуччи без ретуши скриншот

Фото Моники Белуччи без ретуши скриншот

Фото Моники Белуччи без ретуши скриншот

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Отметим, что к обсуждению внешности Белуччи присоединились и звезды украинского шоубиза. Так, известный музыкальный продюсер, дочь легендарного Николая Мозгового и жена Девида Аксельрода, Алена Мозговая на своей странице в Facebook заступилась за голливудскую звезду. Алена отметила, что Моника выглядит так, как считает нужным и ей плевать на стереотипы.

“О, Боже! Знайшли до кого вчіпитись! Вона їм якось не так виглядає! Не так, як їм би хотілось! Натовп силіконових мавп, які собі хіба що дупу на вуха не натягнули, верещать, що так не можна виглядати, як Вона. Їх бісить, що Вона плювати хотіла на їх вереск, на те, що і хто думає, на всі стереотипи та банальності! Вона живе і виглядає, як вважає за потрібне! Моніко, Ви прекрасна! Щастя Вам, Богине! 🥰“, - написала Мозговая.

Фото Моники Белуччи без ретуши скриншот

Напомним, ранее Моника Беллуччи рассказала подробности своих отношений с Венсаном Касселем.

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