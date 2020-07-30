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"Фигурка - огонь!": Томная Ризатдинова позировала полуголой на яхте

Комментариев: 1
Спортсменка добавила фото с отдыха - и поразила Сеть.

"Какая фигура!": Томная Ризатдинова позировала полуголой на яхте
instagram.com/anna_rizatdinova

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Украинская гимнастка, обладательница “бронзы“ на Олимпиаде-2016, суперфиналиска шоу “Танцы со звездами“ Анна Ризатдинова поразила Сеть новым фото.

В Инстаграм знаменитость запостила снимок, на котором позирует, лежа в небольшой частной яхте. Анна одета в черный раздельный купальник. Поза звезды расслабленная и томная, на губах играет легкая улыбка.

Судя по подписи, фото было сделано около Труханова острова. 

"Какая фигура!": Томная Ризатдинова позировала полуголой на яхте
instagram.com/anna_rizatdinova

Фолловеры прокомментировали снимок, назвав фигуру Ризатдиновой "огненной".

Ранее мы писали, что Ризатдинова показала фотосессию в пикантном наряде. 

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Теги: Анна Ризатдинова, фото в купальнике
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
KUPRIENKO_A    30.07.2020, 13:27
Оценка:  0
KUPRIENKO_A
где огонь бигмир?
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