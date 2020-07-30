"Фигурка - огонь!": Томная Ризатдинова позировала полуголой на яхте
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Украинская гимнастка, обладательница “бронзы“ на Олимпиаде-2016, суперфиналиска шоу “Танцы со звездами“ Анна Ризатдинова поразила Сеть новым фото.
В Инстаграм знаменитость запостила снимок, на котором позирует, лежа в небольшой частной яхте. Анна одета в черный раздельный купальник. Поза звезды расслабленная и томная, на губах играет легкая улыбка.
Судя по подписи, фото было сделано около Труханова острова.
Фолловеры прокомментировали снимок, назвав фигуру Ризатдиновой "огненной".
Ранее мы писали, что Ризатдинова показала фотосессию в пикантном наряде.
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