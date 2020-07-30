"Фигурка - огонь!": Томная Ризатдинова позировала полуголой на яхте

Спортсменка добавила фото с отдыха - и поразила Сеть.

"Какая фигура!": Томная Ризатдинова позировала полуголой на яхте instagram.com/anna_rizatdinova

Читай также: Знойная Каменских показала постройневшую фигуру с неожиданного ракурса

Украинская гимнастка, обладательница “бронзы“ на Олимпиаде-2016, суперфиналиска шоу “Танцы со звездами“ Анна Ризатдинова поразила Сеть новым фото.

В Инстаграм знаменитость запостила снимок, на котором позирует, лежа в небольшой частной яхте. Анна одета в черный раздельный купальник. Поза звезды расслабленная и томная, на губах играет легкая улыбка.

Судя по подписи, фото было сделано около Труханова острова.

"Какая фигура!": Томная Ризатдинова позировала полуголой на яхте instagram.com/anna_rizatdinova

Фолловеры прокомментировали снимок, назвав фигуру Ризатдиновой "огненной".

Ранее мы писали, что Ризатдинова показала фотосессию в пикантном наряде.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​​