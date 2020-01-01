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"Ем на ночь и люблю одиночество": экс-холостяк Добрынин рассказал о своих привычках

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Ведущий раскрыл интересные факты о себе.
"Ем на ночь и люблю одиночество": экс-холостяк Добрынин рассказал о своих привычках
"Ем на ночь и люблю одиночество": экс-холостяк Добрынин рассказал о своих привычках
instagram.com/nikitadobrynin

Известный украинский теле- и радиоведущий, главный герой 9 сезона романтического реалити “Холостяк“ Никита Добрынин, который в мае женился на Даше Квитковой, решил рассекретить в Сети несколько интересных фактов о своем характере.

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Так, на своей странице в Инстаграм 32-летний мужчина назвал свои привычки. По словам Никиты, он любит читать книги, составлять различные планы, есть на ночь и поздно ложиться спать. Также Добрынин отметил, что любит проводить время в одиночестве и редко рискует.

“У всех есть свои привычки, они делают нас теми, кем мы есть, помогают стать лучше или просто не как все. Расскажу вам о своих, может и вам они будут знакомы(об этом напишите ниже):
👆🏼Я люблю читать книги. Точнее, первые страниц 20-50, затем книга отправляется на полку до лучших времён. Так у меня собралась огромная библиотека. Есть своя в этом польза.
👆🏼Стараюсь жить по плану, так проще достигать своих целей. Про это говорит мой опыт и опыт британских ученых.
👆🏼Поздно ложусь спать. Сложно сказать, насколько это хорошая, а насколько плохая привычка, но часто вечером успеваешь сделать в разы больше.
👆🏼Рискую нечасто. Предпочитаю думать перед тем как что-то делать. Когда нам в детстве говорили, что надо быть умнее противника и лишний раз не лезть в драку, это была чистая правда, а не желание мамы сохранить твой ровный нос в целости и сохранности.
👆🏼 Люблю проводить время в одиночестве. Хотя люди в целом и чувствуют себя счастливее, когда проводят время с другими людьми, очень умные являются исключением из этого правила(это все статистика).
👆🏼Ем на ночь. Вообще не уникальная привычка. Но моя, родная. Конечно, я очень избирательно отношусь к такой еде. Это должно быть что-то из мира ЗОЖ“, - поделился ведущий.

Экс-холостяк Добрынин рассказал о своих привычках
Экс-холостяк Добрынин рассказал о своих привычках
Скриншот

Напомним, ранее Квиткова призналась, когда планирует родит Добрынину первенца.

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Теги: Никита Добрынин
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Источник: Ivоna bigmir)net

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