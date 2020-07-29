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Каменских без макияжа засветила грудь в откровенном купальнике - видео

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Певица записала яркие кадры с моря и очаровала Сеть.

Каменских без макияжа засветила грудь в откровенном купальнике - видео
Каменских без макияжа засветила грудь в откровенном купальнике - видео
instagram.com/kamenskux

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Популярная певица Настя Каменских показала новые кадры из солнечной Турции.

В Инстаграм звезда добавила коротенькое видео, на котором появилась без макияжа и со спутанными после купания волосами.

В кадре Настя кружится  пританцовывает около бассейна, демонстрируя пышную грудь в вырезе купальника со звериным принтом.

Зовет бассейн и мне пора 🥰🌊, - написала Каменских.

Ранее мы писали, что Настя Каменских померилась ногами с полуголыми красотками. 

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Теги: Настя Каменских, Турция, купальник, грудь
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Источник: IVONA)bigmir.net

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