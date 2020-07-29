Каменских без макияжа засветила грудь в откровенном купальнике - видео
Певица записала яркие кадры с моря и очаровала Сеть.
Читай также: “Папа лучше мамы“: Потап поразил Сеть снимком с двумя младенцами
Популярная певица Настя Каменских показала новые кадры из солнечной Турции.
В Инстаграм звезда добавила коротенькое видео, на котором появилась без макияжа и со спутанными после купания волосами.
В кадре Настя кружится пританцовывает около бассейна, демонстрируя пышную грудь в вырезе купальника со звериным принтом.
Зовет бассейн и мне пора 🥰🌊, - написала Каменских.
Ранее мы писали, что Настя Каменских померилась ногами с полуголыми красотками.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил