Певица записала яркие кадры с моря и очаровала Сеть.

Каменских без макияжа засветила грудь в откровенном купальнике - видео instagram.com/kamenskux

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Популярная певица Настя Каменских показала новые кадры из солнечной Турции.

В Инстаграм звезда добавила коротенькое видео, на котором появилась без макияжа и со спутанными после купания волосами.

В кадре Настя кружится пританцовывает около бассейна, демонстрируя пышную грудь в вырезе купальника со звериным принтом.

Зовет бассейн и мне пора 🥰🌊, - написала Каменских.

Ранее мы писали, что Настя Каменских померилась ногами с полуголыми красотками.

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