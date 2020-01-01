В преддверии свадьбы экс-"ВИА Гра" призналась, как у нее начались отношение с латвийским баскетболистом.

"В тот момент мы стали ближе": Седокова рассекретила, как у нее завязался роман с Тиммой instagram.com/annasedokova

Известная украинская певица и ведущая Анна Седокова на прошлой неделе сообщила фанам, что в третий раз выходит замуж. Возлюбленный звезды, латвийский баскетболист Янис Тимма попросил исполнительницу стать его женой.

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А на днях влюбленные рассекретили, как у них завязались отношения. Так, в интервью для проекта “Света вокруг света“ на YouTube-канале Светланы Бондарчук Анна призналась, что Янис ей понравился с первого взгляда, однако на общение с ним она долго не решалась.

“Я долго строила из себя совершенно не заинтересованную особу. А потом мы начали переписываться. Я осознала, что пишу слишком откровенные вещи человеку, которого я не знаю. Обычно я жду какой-то подвох, что кто-то воспользуется моей открытостью. А Янис ничего не делал, он был собой. А потом он позвал меня в кино, но я отказалась. Он не знал, приду я или нет. Я и сама не знала. В итоге я согласилась. Посмотрели два фильма подряд. В тот момент стали ближе. И после этого дня мы никогда больше не расставались“, – вспомнила Седокова.

А баскетболист добавил, что сразу понял, что Анна - его родственная душа.

“Бывает, что видишь человека впервые, а через пять минут разговора кажется, будто вы знакомы 20 лет. Так было с Аней“, - признался Тимма.

Кроме того, молодой жених Седоковой рассказал о сложных отношениях с экс-супругой Саной. Янис развелся, когда его маленькому сыну Кристиану еще не было и года.

“Сейчас еще сложно. С момента развода только год прошел, но я стараюсь ради ребенка“, - поделился Тимма.

Ранее Седокова показала фигуру без фотошопа.

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