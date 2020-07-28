Стройная Оля Полякова рассекретила свой вес и длину ног

Звезда похвасталась фигурой в откровенном бикини.

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Популярная украинская певица, актриса, ведущая и экс-тренер “Лиги смеха“ Оля Полякова в очередной раз восхитила фанов своей стройностью. Недавно исполнительница опубликовала в Инстаграм фото, где она продемонстрировала идеальную талию и длинные ножки в бикини.

Пользователи Сети отметили, что звезда в прекрасной физической форме. А некоторые даже принялись расспрашивать у Поляковой о ее весе и длине ног. Оля призналась, что сейчас она весит 65 кг. А длина ее ножек составляет 126 см при росте 180 см.

Вес Оли Поляковой Скриншот

Длина ног Оли Поляковой Скриншот

Рост Оли Поляковой Скриншот

Напомним, ранее Оля Полякова показала редкое фото с мужем Вадимом.

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