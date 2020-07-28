Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Стройная Оля Полякова рассекретила свой вес и длину ног

Комментариев: 2
Звезда похвасталась фигурой в откровенном бикини.
Стройная Оля Полякова рассекретила свой вес и длину ног
Стройная Оля Полякова рассекретила свой вес и длину ног
instagram.com/polyakovamusic

Читай также: В экстремальном мини и слезами на глазах: Полякова пострадала во время концерта

Популярная украинская певица, актриса, ведущая и экс-тренер “Лиги смеха“ Оля Полякова в очередной раз восхитила фанов своей стройностью. Недавно исполнительница опубликовала в Инстаграм фото, где она продемонстрировала идеальную талию и длинные ножки в бикини.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На даче! Пошла готовить кабачковую икру!))))

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

Пользователи Сети отметили, что звезда в прекрасной физической форме. А некоторые даже принялись расспрашивать у Поляковой о ее весе и длине ног. Оля призналась, что сейчас она весит 65 кг. А длина ее ножек составляет 126 см при росте 180 см.

Вес Оли Поляковой
Вес Оли Поляковой
Скриншот

Длина ног Оли Поляковой
Длина ног Оли Поляковой
Скриншот

Рост Оли Поляковой
Рост Оли Поляковой
Скриншот

Напомним, ранее Оля Полякова показала редкое фото с мужем Вадимом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Оля Полякова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  29.07.2020, 17:01
Оценка:  0
гость
Глубина влагалища какая ?
гость  (аноним)  29.07.2020, 16:56
Оценка:  -1
гость
Ей никто не сказал, что если сфоткать сидя на низком горшке ещё выгодней ракурс будет. Зачем быть такой тощей костлявой хуесосиной.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь