Ризатдинова в откровенном наряде позировала с гимнастическим снарядом

Звезда позировала с лентой - фото получили фидбек от поклонников.

Ризатдинова в пикантном наряде снялась с гимнастическим снарядом instagram.com/anna_rizatdinova

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Украинская гимнастка, обладательница “бронзы“ на Олимпийский играх-2016, суперфиналистка шоу “Танцы со звездами“ Анна Ризатдинова показала кадр эффектной фотосессии.

В Инстаграм знаменитость добавила черно-белое фото, на котором позирует в необычном спортивном купальнике. Верх темного наряда с рукавами декорирован полупрозрачными вставками, а по бокам купальника имеются небольшие вырезы. В руках Анна держит гимнастический снаряд “ленту“, выполняя с ней фигуру.

Ризатдинова в пикантном наряде снялась с гимнастическим снарядом instagram.com/anna_rizatdinova

Чуть раньше Ризатдинова показывала видео с бекстейджами к съемке. В кадре она появилась в еще более откровенном наряде, подчеркнувшем ее стройность. Образ дополнили броские аксессуары.

Как думаете, что дороже @cartier или олимпийская медаль?) - написала Анна.

Ранее мы писали, что Ризатдинова поразила стильным образом в платье-зефирке.

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