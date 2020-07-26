Ризатдинова в откровенном наряде позировала с гимнастическим снарядом
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Украинская гимнастка, обладательница “бронзы“ на Олимпийский играх-2016, суперфиналистка шоу “Танцы со звездами“ Анна Ризатдинова показала кадр эффектной фотосессии.
В Инстаграм знаменитость добавила черно-белое фото, на котором позирует в необычном спортивном купальнике. Верх темного наряда с рукавами декорирован полупрозрачными вставками, а по бокам купальника имеются небольшие вырезы. В руках Анна держит гимнастический снаряд “ленту“, выполняя с ней фигуру.
Чуть раньше Ризатдинова показывала видео с бекстейджами к съемке. В кадре она появилась в еще более откровенном наряде, подчеркнувшем ее стройность. Образ дополнили броские аксессуары.
Как думаете, что дороже @cartier или олимпийская медаль?) - написала Анна.
Ранее мы писали, что Ризатдинова поразила стильным образом в платье-зефирке.
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