Женщина-кошка на карантине: Как сейчас выглядит 31-летняя Зои Кравиц

Дочь легендарного музыканта и падчерица Джейсона Момоа показала свежие фото.

Женщина-кошка на карантине: Как сейчас выглядит смуглая красотка Зои Кравиц instagram.com/zoeisabellakravitz

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Американская актриса, певица и модель 31-летняя Зои Кравиц, которая получила роль Женщины-кошки в новой супергойской картине о Бэтмене, показала свежие фото.

В Инстаграм дочь легендарного музыканта Ленни Кравица и падчерица актера Джейсона Момоа добавила снимки, выполненные в “карантинной“ стилистике.

В кадре она появилась с американским фольк-исполнителем Toshi Reagon. Судя по фото, Зои еще больше похудела и продолжает коротко стричься. На девушке - белая майка и короткая юбка, а дополняют образ босоножки с белыми носками, панама и защитная маска на лице.

Все эти мелочи, - подписала снимки Зои Кравиц.

Женщина-кошка на карантине: Как сейчас выглядит смуглая красотка Зои Кравиц instagram.com/zoeisabellakravitz

Женщина-кошка на карантине: Как сейчас выглядит смуглая красотка Зои Кравиц instagram.com/zoeisabellakravitz

Ранее мы писали, что Зои Кравиц снялась обнаженной.

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