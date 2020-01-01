Женщина-кошка на карантине: Как сейчас выглядит 31-летняя Зои Кравиц
Читай также: Зои Кравиц снялась в рекламной кампании Yves Saint Laurent Beauty
Американская актриса, певица и модель 31-летняя Зои Кравиц, которая получила роль Женщины-кошки в новой супергойской картине о Бэтмене, показала свежие фото.
В Инстаграм дочь легендарного музыканта Ленни Кравица и падчерица актера Джейсона Момоа добавила снимки, выполненные в “карантинной“ стилистике.
В кадре она появилась с американским фольк-исполнителем Toshi Reagon. Судя по фото, Зои еще больше похудела и продолжает коротко стричься. На девушке - белая майка и короткая юбка, а дополняют образ босоножки с белыми носками, панама и защитная маска на лице.
Все эти мелочи, - подписала снимки Зои Кравиц.
Ранее мы писали, что Зои Кравиц снялась обнаженной.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил