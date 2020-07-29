14 лет вместе: Ирина Федишин поделилась пикантным видео с мужем

29 июля Ирина Федишин и Виталий Човнык отмечают годовщину свадьбы.

Известная украинская певица Ирина Федишин, которая активно ведет свою страницу в Инстаграм, рассказала фанам о семейном празднике. В среду, 29 июля, артистка и ее супруг Виталий Човнык отмечают четырнадцатую годовщину свадьбы.

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Еще один год совместной жизни звездные супруги празднуют на море в Болгарии. На странице Ирины появилось видео, где она в черном платье позирует в объятиях мужа.

“Вже 14 років я прокидаюся в міцних, надійних та ніжних обіймах свого чоловіка ❤️ Сьогодні святкуємо День нашого весілля 🥂💫“, - подписала ролик Федишин.

Кроме того, Ирина показала, какой букет ей подарил муж по случаю годовщины. А в Инстаграм-Сторис можно увидеть снимки пары с прогулки возле моря и кадры застолья с лидером группы “ТИК“ Виктором Бронюком.

Ирина Федишин и Виталий Човнык отмечают годовщину свадьбы Скриншот

Ирина Федишин и Виталий Човнык отмечают годовщину свадьбы Скриншот

Ирина Федишин и Виталий Човнык отмечают годовщину свадьбы Скриншот

Скриншот

Напомним, ранее Ирина Федишин рассказала, в какой стране муж купил ей квартиру.

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