Знаменитость записала соблазнительное видео, на котором показала купальник с разных сторон .

"Прелести с бантом": Супермодель Ратаковски пикантно позировала в мини-бикини www.instagram.com/emrata

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Американская супермодель Эмили Ратаковски ( Emily Ratajkowski ) побаловала подписчиков свежими кадрами в мини-бикини.

В Инстаграм знаменитость представила модели из своей новой коллекции купальников, которые, по традиции, примерила сама. Фото появились в Инстаграм.

Все бикини, в которых позирует модель, подчеркивают достоинства фигуры Эм.

В одном из купальников Ратаковски устроила горячие съемки около стены - в кадре звезда соблазнительно трогает себя за грудь и ягодицы. Видео модель также добавила в Инстаграм.

Купальник, который пикантно представила Эмрата, выполнен в серо-бежевой гамме и декорирован бантом на спине.

Представляем Satin Swim! Три новых стиля, в которых есть все: от прелестей фигуры до аппетитных атласных бантов большого размера. Магазин сейчас. Ссылка в био 💫, - написала Ратаковски.

К слову, чуть раньше горячая Эмили показала еще несколько комплектов из своей новой коллекции.

"Прелести с бантом": Супермодель Ратаковски пикантно позировала в мини-бикини www.instagram.com/emrata

"Прелести с бантом": Супермодель Ратаковски пикантно позировала в мини-бикини www.instagram.com/emrata

"Прелести с бантом": Супермодель Ратаковски пикантно позировала в мини-бикини www.instagram.com/emrata

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