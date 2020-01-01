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"Это законно?": Фигуристая модель показала пикантные фото

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Деми Роуз выставила откровенные снимки в белье и поразила Сеть.

"Это законно?": Фигуристая модель показала пикантные фото
instagram.com/demirose

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Известная британская модель Деми Роуз продолжает будоражить фантазию подписчиков горячими снимками. На новых фото, которые фигуристая красотка добавила в Инстаграм, она позирует в откровенном черном купальнике с прозрачной вставкой на груди и животе.

Дополнила образ высокая прическа - коса.

В кадре 25-летняя модель стоит, прильнув к живописной скале. На одном из фото девушка позирует спиной к камере, демонстрируя пышные ягодицы.

Любовь к себе - настоящая волна 🌊 @prettylittlething, - подписала снимки Деми.

"Это законно?": Фигуристая модель показала пикантные фото
instagram.com/demirose

"Это законно?": Фигуристая модель показала пикантные фото
instagram.com/demirose

Фолловеры прокомментировали снимки, отметив, что Деми хороша и горяча, и даже переспросили "законно ли это".

Ранее мы писали, что Деми Роуз показала почти обнаженные фото. 

 

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Теги: Деми Роуз, фото в купальнике, откровенная фотосессия
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Источник: IVONA)bigmir.net

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